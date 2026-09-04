Stenograme DIICOT: Andrew şi Tristan Tate sunt acuzați de manipulare, violență și profituri uriașe obținute de la minore

Apar noi convorbiri din cadrul dosarului deschis de DIICOT care îi vizează pe Andrew şi Tristan Tate. Textul din rechizitoriu descrie un set de conversații atribuite celor doi fraţi, folosite de procurori pentru a susține acuzațiile de trafic de minori, exploatare sexuală, spălarea banilor și influențarea declarațiilor.

Documentele arată modul în care anchetatorii consideră că Andrew Tate ar fi folosit metoda „loverboy”, promițând o relație sentimentală și o viață lipsită de probleme financiare pentru a câștiga încrederea unei tinere care, potrivit DIICOT, avea doar 15 ani la momentul recrutării.

Fraţii Tate, acuzați de manipulare, violență și profituri uriașe obținute de la minore

Procurorii notează că Andrew Tate ar fi transmis declarații de afecțiune precum „Sunt cu tine de doi ani, trăiesc cu tine full-time, crezi că nu te iubesc?” sau „Greșit. Știi că te iubesc”, în paralel cu promisiuni legate de bani și confort:

„Când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face ORICE. Orice vacanță, orice haine, orice mașină”.

Anchetatorii susțin însă că relația prezentată victimei ca fiind exclusivă nu ar fi existat în realitate, Tate având mai multe relații simultane și încercând să recruteze alte tinere în aceeași perioadă.

După ce ar fi câștigat încrederea fetei, aceasta ar fi fost convinsă să producă materiale pornografice și să facă videochat. Contul ei pe AdultWork ar fi fost creat când avea 17 ani, iar Andrew Tate îi transmitea ulterior:

„Din punct de vedere legal, nu ești suficient de mare să faci asta”.

DIICOT afirmă că, pe lângă presiuni emoționale, ar fi existat și amenințări cu abandonul:

„Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită”.

În alte discuții, Tate îi spunea că, dacă muncește suficient, „nu va mai fi nevoie de altă fată”, iar tânăra îi răspundea:

„Mă bucur că te-am făcut fericit.”

Conform Mediafax, rechizitoriul include și descrieri ale unor episoade de violență. Într-o filmare menționată de procurori, victima spune către cameră:

„MĂ BATE CÂND NU ASCULT”,

iar Andrew Tate o corectează:

„NU ASTA ȚI-AM SPUS EU SĂ SPUI, NU-I AȘA. AM SPUS SĂ SPUI CAMEREI CĂ TE BATE CÂND NU FAC CE SPUN. NU AM SPUS CUVÂNTUL ASCULTĂ”.

Stenograme din dosarul DIICOT

Anchetatorii consemnează că Andrew Tate ar fi lovit-o peste față, ar fi tras-o de păr și ar fi folosit o curea pentru a o agresa, în timp ce fata plângea.

La final, acesta îi cere să explice motivul loviturilor:

„SPUNE-I CAMEREI DE CE EȘTI LOVITĂ”,

iar victima răspunde:

„PENTRU CĂ NU ASCULT”.

În document apare și rolul atribuit lui Tristan Tate, despre care procurorii afirmă că știa vârsta fetei și modul în care fusese recrutată, administrând ulterior conturile de videochat și monitorizând activitatea acesteia. O replică atribuită lui este:

„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”.

În alte discuții, Tristan vorbea despre sumele obținute de la mai multe tinere:

„Au intrat 15.000 de la toate trei fetele”.

DIICOT susține că frații Tate ar fi obținut peste 1,25 milioane de dolari din exploatarea victimei recrutate la 15 ani, păstrând aproximativ 80% din venituri și oferindu-i fetei restul de 20%.

Procurorii afirmă că aceasta ar fi fost transportată repetat între Marea Britanie și România și cazată în locuințe din Voluntari, Tunari și Pipera, unde activitatea de videochat ar fi continuat. În rechizitoriu apare și acuzația că Andrew Tate ar fi întreținut relații sexuale repetate cu o altă minoră de 15 ani între 2020 și 2021.

DIICOT solicită confiscarea a patru mașini de lux evaluate la aproximativ 825.000 de euro și a echivalentului sumelor obținute din exploatare. Frații Tate se află în detenție în Statele Unite, unde contestă extrădarea cerută de Marea Britanie într-un alt dosar. Ei au negat în mod repetat acuzațiile, iar instanța din Miami nu decisese încă asupra cererii lor de eliberare pe cauțiune. Rechizitoriul DIICOT urmează să fie analizat de Tribunalul București.

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