Ce nu s‑a văzut la Insula Iubirii. Naba Salem, dezvăluiri din din spatele camerelor

Naba Salem a oferit detalii din culise despre sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, explicând că rolul ei s‑a schimbat complet față de edițiile anterioare.

În loc să testeze direct relațiile concurenților, ea a urmărit tot ce s‑a întâmplat în spatele camerelor și a observat dinamica dintre cupluri într‑un mod diferit. Ispita a precizat că experiența a fost intensă și că telespectatorii vor vedea situații neașteptate în noile ediții.

Ce nu s‑a văzut la Insula Iubirii

În declarațiile sale, Naba Salem a subliniat că a interacționat atât cu fetele, cât și cu băieții, iar ceea ce a descoperit în culise a surprins‑o plăcut. Ea a menționat că sezonul 10 vine cu schimbări majore, inclusiv introducerea testului poligraf în anumite momente ale emisiunii, un element care va aduce tensiune și clarificări în relațiile concurenților.

”Am acceptat o provocare, ceea ce m-a făcut să fiu atotștiutoare. Pe mine mă reprezintă, să știu tot, doar că în acest sezon pot să zic că am trăit intensitatea acolo în momentul în care s-a întâmplat. De testul poligraf nu o să zic nimic, pentru că va trebui să descărcați Antena Play. (…) Pot să zic că am fost satisfăcută. Am văzut și mi-a plăcut, Pot să zic că sezonul acesta frige!”, a declarat Naba Salem la Spynews TV Live.

Sezonul 10 promite tensiuni și surprize

În vila concurenților, Narcis Bujor revine pentru a doua oară în rolul de ispită masculină. Acesta a afirmat că sezonul 10 nu seamănă deloc cu cel precedent, fiind mult mai intens și plin de momente imprevizibile. El a descris atmosfera ca fiind diferită din toate punctele de vedere, cu o dinamică nouă între participanți.

”Intensă, complicată. Anul acesta vine cu multe surprize, cu momente aprinse. Nu există legătură între cele două sezoane, sunt total diferite. Spui că am fost în alt loc, e altă poveste. Sezonul acesta o să fie cu mult diferit”, a spus Narcis Bujor.

Premiera sezonului X al emisiunii Insula Iubirii are loc pe 4 septembrie, pe Antena 1 și Antena Play. Ispitele au participat deja la avanpremieră, unde au rememorat primele momente petrecute pe insulă.

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