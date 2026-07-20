Cine este ispita Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” 2026. Cu ce ispită feminină a avut o idilă fierbinte, după ce s-a iubit cu o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite

Fanii emisiunii Insula Iubirii 2026 vor avea plăcerea de a-l revedea în ipostaza de ispită pe Narcis Bujor. Acesta a fost prezent și în sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1, unde a reușit să o vrăjească pe… Naba Salem! Află detalii!

Ispita Narcis Bujor revine la Insula Iubirii 2026

Narcis Bujor este un tânăr în vârstă de 33 de ani care profită de viață din plin! Are un fizic impunător, cu o înălțime de 1.94 m care i-a adus titulatura de „cea mai înaltă ispită” de pe insulă în sezonul 9. Are un aspect dur, care se datorează orelor intense de la sala de fitness, dar se declară o fire sensibilă.

„Îmi place ca atunci când plec de undeva, să-mi fie simțită lipsa. Sunt un om interesant, dar trebuie să îți dorești să mă cunoști și să-ți dai interesul”, spune Narcis.

Încă din 2019 lucrează ca tatuator, o meserie care i se potrivește ca o mănușă. Narcis este pasionat de latura creativă a desenelor pe piele, pe care le consideră o adevărată artă.

Dar asta nu este tot: ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 are și o latură romantică! Narcis Bujor a scris un volum de poezii și epigrame care a fost publicat în presa locală din Tecuci, orașul său natal. Pare să aibă o reală pasiune pentru artă, fie că este realizată din cuvinte, fie din linii tatuate.

„Îmi exersez curajul și cu focul, și cu metafora”, spunea el anul trecut.

La Insula Iubirii 2025 nu a agățat nimic

Cu toate că are un fizic impresionant și o frumusețe aparte, ispita masculină nu a reușit să destrame niciun cuplu în Thailanda. Ba mai mult, Narcis Bujor s-a făcut remarcat în cadrul emisiunii datorită comentariilor pertinente pe care le-a făcut pe parcursul celor 21 de zile de filmări.

Replicile sale și modul în care a filtrat anumite situații apărute în vila fetelor l-au viralizat rapid în mediul online. În scurt timp, lumea și-a dat seama că, în spatele coperții de macho, se află o minte cu adevărat deosebită! Este, probabil, atuul cu care a dat pe spate multe domnișoare!

Narcis Bujor, idilă cu Naba Salem

Potrivit surselor CANCAN.ro, după încheierea filmărilor din 2025 – unde nu a cucerit nicio concurentă, ispita masculină a făcut o victimă în rândul ispitelor feminine. Este vorba despre Naba Salem, cu care ar fi petrecut câteva zile fierbinți în Phuket – află mai multe detalii aici!

Cu cine s-a mai iubit ispita

După ce pe insulă nu a reușit să cucerească nicio concurentă, Narcis s-a refugiat în brațele ispitei Naba. Când a revenit în România, s-a bucurat de un real succes la tinerele domnișoare. A reușit să câștige inimile câtorva tinere prezente în cluburile de noapte, dar nu s-a afișat niciodată în mod oficial cu cineva după Insula Iubirii.

Pe lista cuceririlor sale se află și dominatoarea Kenya, fosta concurentă de la Chefi la Cuțite, cu care se cunoștea de mai mult timp. Cei doi au avut o relație intensă și… filmată! Pentru că planurile lui Narcis nu s-au concretizat când s-a mutat în București – dorea să se angajeze la un salon de tattoo, dar a rămas cu buza umflată – a rămas fără bani de chirie.

Kenya s-a oferit să-l găzduiască în apartamentul ei, unde lucrurile au luat o turnură intimă. Cei doi au început să filmeze materiale pentru fanii brunetei, care are conturi pe diverse platforme pentru adulți – află mai multe detalii. Iar el ar fi activat în domeniu sub pseudonimul Tattooed Markus. De aici și până la rolul de ispită masculină a fost doar un mic pas!

În prezent, Narcis apare în imaginile din vacanță singur, dar fanii lui susțin că ar avea o iubită. Aceștia au observat câteva indicii care i-au dus cu gândul la o relație secretă cu o tânără. Ar fi vorba despre o angajată a unui studio de videochat, care ar fi postat deja câteva imagini alături de el, pe rețelele sociale.

Legătura dintre Narcis Bujor și Cornel Pasat

Și, în caz că există domnișoare care încă nu au aflat, Narcis Bujor a făcut parte din trupa de stripperi condusă de Cornel Păsat. Adevărul este că are toate atuurile necesare pentru o astfel de meserie, dacă îl scanăm din cap până în picioare! Pentru el, această experiență a fost „o formă de teatru al seducției, condimentat cu adrenalină pură”.

Narcis mai este cunoscut și ca fire performer în cadrul unor festivaluri de vară, unde jonglează cu torțe la temperaturi amețitoare. Realizează spectacole incendiare cu foc, talent pe care l-a etalat și în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Ce a făcut Narcis Bujor după Insula Iubirii

După ce s-a întors în România, ispita masculină s-a bucurat de un mic succes ca influencer. A primit câteva contracte de imagine din partea unor afaceri, cu ajutorul cărora și-a sporit veniturile. A păstrat legătura cu ispitele din cadrul sezonului 9, cu care a fost prezent în cadrul unor evenimente publice. Printre relațiile sale mai apropiate se numără cea cu Andrei Lemnaru, concurentul înșelat de Ella Vișan cu ispita masculină Teo.

În ultima perioadă, Narcis a profitat de vară pentru a călătorii cât mai mult. Acesta a petrecut mai multe zile în Santorini, unde s-a bucurat de mare, soare și de relaxare.

Ce intervenții estetice își face regulat

Se pare că Narcis Bujor are mare grijă de fizicul său. Acesta merge de 2 ori pe an la cabinetul medicului estetician pentru a-și diminua ridurile. Optează mereu pentru tratamente discrete cu botox, pentru ca ridurile sale să nu se adâncească, dar nici să nu arate „de gheață”.

Ce nu știai despre Narcis Bujor

Când și-a descoperit pasiunea pentru tatuaje?

Primul tatuaj pe care și l-a făcut a fost la vârsta de 17 ani, când a ales să-și scrie un mesaj de suflet pe piept.

„Fiecare tatuaj spune o poveste, iar eu doar o scriu cu cerneală”, spune Narcis Bujor despre jobul său.

Ce sporturi a jucat Narcis Bujor?

În tinerețe a jucat handbal de performanță, ocupând postul de portar. Dar Narcis a renunțat la acest sport deoarece „nu-mi plăcea să se arunce cu mingii în mine”.

Cum s-a apucat Narcis Bujor de sală?

Ispita masculină a recunoscut că face sală de 14 ani, după ce a fost inspirat de un bătrânel. „Mă uitam că întorc femeile capul după el, la 70 de ani. Era italian și cam ăla a fost țelul meu”, a spus Narcis pentru Antena 1.

Ce pasiuni are Narcis Bujor?

După cum se poate vedea, cea mai mare pasiune a sa o reprezintă tatuajele. După care urmează animalele, fiind un mare iubitor de câini, și apoi călătoriile.

Cum decurge o zi pentru ispita Narcis?

Vedeta de la Antena 1 își începe fiecare zi la sală, unde trage din greu pentru a-și menține fizicul impresionant, apoi se apucă de schițat tatuaje. După job, obișnuiește să meargă la repetiții și apoi să-și plimbe câinii.

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