Cine este Roșca Dima de la Insula Iubirii 2026. Cu ce sportivă s-a iubit? „Lumea crede că suntem frați”

Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” va debuta anul acesta pe 20 iunie, după finala Campionatului Mondial din 2026. Printre ispitele masculine se numără și Roșca Dima, care are o meserie total atipică. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Filmările au debutat în Thailanda în luna martie și concurenții au petrecut 21 de zile în compania ispitelor masculine și feminine. Anul acesta, se pare că producătorii de la Antena 1 au ales bărbați unul mai lucrat decât altul, dacă aruncăm un ochi pe rețelele sociale.

Cine este Roșca Dima de la Insula Iubirii

Una dintre ispitele masculine care are o meserie total atipică este Roșca Dima sau Dumitru, pe numele său real. Tânărul este acrobat de meserie și antrenor de gimnastică, originar din Chișinău. Și-a extins domeniul de activitate și în pole dance, dans la bară și aerial coach în România. Tânărul se recomandă și creator digital, dispus la diverse colaborări în fashionul masculin sau produse destinate modelării corporale.

Potrivit paginii sale de Instagram, deține titlul de IPSF World Champion și World Record. Încă din luna mai 2023, Dumitru Roșca face parte din cadrul Federației Române de Pole Fitness și Sport, organizație care a câștigat premiul pentru „National Federation of the Year” în anul 2022.

„Bun venit, Dumitru Roșca!

Artistic Pole

Professional

Doubles 18+”, este mesajul de bun venit postat de oficiali pe Instagram.

În același an, Federația Română de Pole Fitness & Sport anunța că Roșca Dima va mai participa la un nou Campionat Mondial de Pole și Aerial Sports.

„Dumitru Roșca, Vicecampion Mondial la Pole Sports în 2022, va reprezenta România 🇷🇴 și anul acesta în cadrul Campionatelor Mondiale de Pole și Aerial Sports organizate de International Pole and Aerial Sports Federation! Este al doilea sezon când Dima concurează la Campionatele Mondiale, iar anul acesta va participa cu 4 numere sportive”, a scris FRPFS pe Facebook.

Roșca Dumitru scrie istorie în pole dance

Potrivit Federației Române de Pole Fitness și Sport, ispita masculină deține recordul pentru medaliile obținute în urma competițiilor la care a participat la categoriile single, double sau groups. Această performanță a fost atinsă de Roșca în ultimii 3 ani.

Majoritatea medaliilor au fost obținute în cadrul Campionatului Mondial de Pole & Aerial Sports din 2024, desfășurat în Suedia și găzduit de IPSF. Aici, peste 3.000 de atleți au concurat pentru a obține o medalie la una din cele 60 de categorii ale competiției.

Ce studii are Roșca Dima de la Insula Iubirii

Potrivit paginii sale de Facebook, ispita a urmat cursurile Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv (LIMPS), o instituție de învățământ preuniversitar cu program specializat din Chișinău, Republica Moldova. Instituția susține că „este specializată în educație sportivă de performanță și instruire școlară.”

După care s-a mutat în România, unde a urmat cursurile Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București. În prezent, pasiunea lui pentru sport se vede și pe trupul său sculptat intens la sala de fitness, cu care reușește să obțină și colaborări în fashion.

Nu este prima lui apariție la TV

Pentru cine nu știe, Insula Iubirii nu este prima apariție la TV a lui Roșca Dima. Acesta a fost prezent în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP” a lui Cristi Brancu, de la PRIMA TV în 2024.

Atunci a executat un număr de pole dance alături de Rebecca Marinof, colega și iubita sa, alături de care a câștigat Campionatul Mondial de Pole & Aerial Sports. Momentul face parte din cadrul unei piese de teatru care îmbină actoria cu dansul și acrobațiile.

Acrobatul apare și în diverse spectacole inedite în România. Este vorba despre trendul FETNO, „un concept de dans care îmbină elemente din folclorul românesc cu ritmuri moderne și structuri coregrafice inspirate din aerobic.”

Cu cine s-a iubit Roșca Dima de la Insula Iubirii

În cadrul unui alt interviu acordat ETNO TV, cei doi colegi de spectacole au mărturisit faptul că formează un cuplu și în viața privată. Relația celor doi a debutat după ce el a făcut primul pas: i-a adus prăjituri la micul dejun, într-o dimineață. Cum Rebecca nu este o fire matinală, ispita masculină a sunat-o pe mama ei pentru a-l lăsa să intre.

„Cred că a fost primul meu pas, când la 7 dimineața am fost să îi duc micul dejun acasă și noi încă nu eram împreună”, a spus Roșca Dima. „Amuzant este că, de multe ori, lumea crede că suntem frați. De cele mai multe ori, toată lumea crede că mama mea este mama lui Dima. Dar da, suntem un cuplu și în viața reală, pe lângă scenă. Mi-a făcut două surprize de Valentine’s Day: flori, balonașe și o cină romantică. După care am fost la Micul Paris și ne-am costumat în stilul anilor 1920 și am făcut o ședință foto drăguță”, a mărturisit Rebecca Marinof pentru ETNO, în februarie 2024.

Cine este Rebecca Marinof și ce studii are

Rebecca Marinof este multiplă campioană națională și mondială la Pole și Aerial Sports, cu 16 medalii câștigate și 4 recorduri mondiale la Pole și Aerial Sports. Potrivit CV-ului ei, mai este și actriță, moderatoare și realizatoare de emisiuni TV.

Aceasta a urmat cursurile Facultății de Arte – Universitatea Hyperion – Specializarea Arta Actorului și Facultății de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii FSUN– Specializarea Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză (promoția 2025) din cadrul aceleiași universități din București.

Roșca Dumitru s-a accidentat în 2023

Potrivit unui interviu acordat postului ETNO, ispita masculină a suferit o accidentare în urmă cu 3 ani la picior, mai exact la călcâi. Acest lucru l-a făcut să stea pe bară o scurtă perioadă de timp și revenirea în spectacolele cu elemente de dans popular au reprezentat o reală provocare pentru Dima.

„Pentru mine a fost o provocare. Stăteam seara acasă, cu Rebecca, și mă ajuta pas cu pas la dans, la coregrafie, și eram ca un copil care nu știe să danseze. Mă enervam că nu reușesc”, a spus Roșca Dumitru.

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