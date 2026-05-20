Cine este ispita Alberto Grecu de la Insula Iubirii 2026 și câți ani are. Unii fani susțin că este însurat

De: Irina Maria Daniela 20/05/2026 | 14:53
Fanii emisiunii Insula Iubirii 2026 mai au puțin de așteptat! Filmările s-au terminat în luna aprilie și difuzarea va avea loc în vara acestui an. Acum, publicul din România vrea să afle cât mai multe detalii despre ispitele masculine care vor apărea pe sticlă. Azi vom vorbi despre Alberto Grecu, un tânăr model care este extrem de preocupat de aspectul său fizic.

Anul acesta, ispitele masculine alese de producători provin din domenii cât se poate de diferite: de la modeling, la pilotaj și acrobații aeriene. Sunt 10 la număr și vor face tot posibilul să sucească mințile concurentelor.

Cine este ispita Alberto Grecu de la Insula Iubirii

Alberto este un tânăr oltean în vârstă de 26 de ani, născut în zodia Leu și care cochetează cu modellingul din 2025. Susține că a trăit 22 de ani în Italia, unde și-a făcut studiile, și s-a întors recent în România. Are mare grijă de fizicul lui și merge regulat la sala de fitness. O altă preocupare majoră a sa este să-și mențină frumusețea și tinerețea chipului, motiv pentru care merge regulat la clinici de înfrumusețare din oraș. Alberto Grecu de la Insula Iubirii 2026 colaborează cu ele pentru a realiza materiale video de promovare a tratamentelor pe care le încearcă. Printre ele se numără celebrele injecții cu botox sau tratamente laser pentru un ten curat și luminos.

În cadrul unui live pe TikTok, tânărul le-a spus fanilor că nu consumă alcool, substanțe interzise și că de 10 ani bea numai apă. A jucat fotbal timp de 7 ani și face sală de 9 ani. În prezent, are o problemă de sănătate pe care a descoperit-o în urmă cu o lună și pentru care ia tratament. Merge regulat la medici și a pus mersul la sală pe pauză, la recomandarea specialiștilor. Mai susține că este credincios, dar nu este pocăit și că înjură când este enervat, mai ales la volan.

„Am făcut sport toată viața. Încerc să merg pe o viață mai sănătoasă, să evit anumite chestii și să merg pe credință. Dar mai greșesc și eu în viață. Nu îmi mai trebuie străinătate, rămân în România mea. O fi o țară scumpă, dar e a mea. Banii sunt ochiul diavolului, eu nu mai alerg după ei deloc. Nenorocesc oameni. M-au ajutat să mă întorc aici, să locuiesc, dar nu îți aduc fericirea cum ți-ar aduce o familie și copii”, a spus Alberto Grecu pe TikTok, în timpul unui live de pe 20 mai.

Când a confirmat că merge la Insula Iubirii

Potrivit unei postări realizate pe 18 august 2025, tânărul își anunța urmăritorii de pe TikTok că va merge la Insula Iubirii. Acesta a publicat o serie de imagini realizate în Dubai, în timpul unei vacanțe.

La descrierea imaginilor nu a oferit prea multe cuvinte despre noul său rol de ispită. Anunțul a fost unul scurt și la obiect: „#insulaiubirii #ispita #temptationisland”.

Alberto Grecu și Andrei Lemnaru, prieteni sau colaboratori?

O surpriză plăcută pentru domnișoare este relația pe care pare să o aibă cu Andrei Lemnaru, fostul concurent de la Insula Iubirii 2025. Este tânărul înșelat de concurenta Ella Vișan cu ispita Teo, pentru care întreaga țară s-a emoționat profund.

Cei doi merg la aceeași clinică de înfrumusețare, unde optează pentru tratamente de beauty asemănătoare. Realizează clipuri împreună pentru a promova serviciile locației, dar mai ies și împreună „la un suc”, ca băieții.

Alberto Grecu pe Instagram

În ciuda faptului că o prezență puternică pe Instagram garantează succesul ca influencer, Alberto Grecu are un profil cam „sărăcăcios” când vine vorba de postări.

Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 are contul creat în martie 2014, însă în feed-ul său apar doar opt postări și și-a schimbat numele de două ori. «Oare de ce?» este întrebarea care ne vine în minte, știind că influencerii aleargă după cifre cât mai mari.

Alberto Grecu, foarte activ pe TikTok

În schimb, pe TikTok este are o prezență mai puternică, am putea spune. Contul lui are aproape 309.000 de urmăritori și un număr impresionant de 3,9 milioane de like-uri. Prima postare datează din 2022 și a dat lovitura cu ea: a adunat aproape 1 milion de vizualizări.

Se postează fără tricou sau cămașă, arătându-le domnișoarelor fizicul său impresionant. Merge regulat la sala de fitness și se mândrește cu asta. Adoră să își etaleze abdomenul plin de pătrățele și pectoralii întens lucrați. După cum era de așteptat, aparițiile sale din online adună rapid mii de inimioare, sute de comentarii și sute de mii de vizualizări.

Discrepanță majoră în postările din online

După ce am aruncat o privire rapidă pe contul de TikTok, am putut observa că și de aici lipsesc anumite postări. Există o discrepanță surprinzătoare când vine vorba de ritmul în care urca clipuri în 2022 și anii următori.

De exemplu, în 2023 și 2024 a postat tot mai puțin, dar și-a păstrat stilul: trenduri virale, priviri amețitoare și apariții la bustul gol. În anul 2023 a avut doar opt postări, iar în 2024 a avut doar două postări. Un aspect cam ciudat, ținând cont de faptul că în 2022 „a rupt norma”. Revenind mai aproape de prezent, în 2025 a avut 7 postări – printre care și anunțul că merge la Insula Iubirii 2026.

În cadrul unui live realizat pe 20 mai pe TikTok, tânărul și-a explicat lipsa din online: „Am renunțat la postat câțiva ani și mi-am pierdut locul în clasament.”

Alberto Grecu este însurat?

În cadrul postării în care își anunță fanii că a semnat un contract cu Antena 1, un comentariu a ieșit în evidență: „Păi omu’ are nevastă.”

Replica a venit rapid de la un utilizator TikTok: „N-are nimic, o dată nu se pune.”

Cum era de așteptat, admiratoarele lui s-au bucurat de auzul veștii că va participa la emisiunea din grila de vară a postului Antena 1.

„Sezonul 10 ispita supremă 😂”, i-a comentat o admiratoare.

Un alt comentariu asemănător, de data aceasta postat la o imagine publicată de Alberto Grecu în iulie 2024 dă de bănuit. Un utilizator i-a urat „Casă de piatră, prieten drag” la o imagine în care tânărul apare într-un costum negru.

Ce afacere ar fi deținut Alberto Grecu

Potrivit unei postări publicate pe 20 decembrie 2024 pe TikTok, tânărul promova un salon de înfrumusețare din București. Este vorba de o locație specializată în pedichiură pentru persoanele cu probleme, manichiură, cosmetică și hairstyling. Potrivit paginii oficiale de Facebook, salonul nu a mai postat nimic din aprilie 2025, semn că – cel mai probabil – a fost închis.

Cel mai probabil afacerea a fost deținută de ispita masculină, după cum a lăsat să se înțeleagă în comentariile de pe TikTok. Fanii care îl urmăreau constant la vremea respectivă au ținut să îl felicite pentru reușită, dar la plural – ceea ce înseamnă că afacerea a fost deținută de două persoane. Ba mai mult, în imaginea de promovare a salonului pe Facebook se regăsesc și inițialele „AG”.

