David Hasselhoff, surprins într-un scaun cu rotile. Apariția a stârnit îngrijorare în rândul fanilor

De: Daniel Matei 20/05/2026 | 15:20
Sursa foto: Shutterstock
Actorul David Hasselhoff a alimentat din nou îngrijorările legate de starea sa de sănătate miercuri, după ce a fost văzut fiind împins într-un scaun cu rotile, având glezna bandajată.

Starul din „Baywatch”, în vârstă de 73 de ani, a părut fragil și slăbit în momentul în care a fost fotografiat părăsind o ședință de fizioterapie din Los Angeles, potrivit Page Six.

Acesta purta un bandaj în jurul gleznei, ceea ce ar putea indica faptul că actorul a suferit o nouă accidentare, la doar câteva săptămâni după ce ar fi trecut prin intervenții chirurgicale de înlocuire a genunchiului și șoldului.

A purtat un hanorac negru și o pereche de pantaloni scurți pentru această vizită, completând ținuta cu o șapcă de baseball gri. Actorul a fost însoțit de soția sa, Hayley Roberts, în vârstă de 45 de ani, care l-a ajutat să urce în mașină.

La acel moment, reprezentanții actorului au declarat pentru publicația americană Page Six că acesta urma ședințe de fizioterapie după operațiile suferite și că „se simte bine și se recuperează favorabil”.

David Hasselhoff, mai multe probleme de sănătate

Hasselhoff a trecut anterior prin mai multe operații la genunchi și șolduri, iar recuperarea sa a inclus perioade de fizioterapie și utilizarea unor dispozitive de sprijin pentru mobilitate. În ciuda imaginilor recente, surse apropiate actorului susțin că acesta își continuă tratamentul și urmează recomandările medicilor.

De-a lungul timpului, actorul a fost văzut în mai multe rânduri folosind un cadru de mers sau scaun cu rotile, mai ales în perioadele de recuperare post-operatorie. Apropiatii săi au transmis anterior că starea sa este stabilă și că aceste apariții fac parte din procesul normal de refacere.

Anterior, Hasselhoff a fost văzut în mai 2025 fiind împins într-un scaun cu rotile prin Aeroportul Internațional Los Angeles. Actorul din „Knight Rider”, care urma să zboare către Cancun, Mexic, împreună cu soția sa, le-a spus fotografilor că avea dureri și că urma să fie supus unei operații la genunchi în săptămâna următoare. Hasselhoff este într-o relație cu Roberts din 2011. Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie intimă în Italia, în iulie 2018.

