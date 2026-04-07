Vedeta pe care fanii nu o mai recunosc pe stradă. Cândva, era unul dintre cei mai atrăgători actori, acum abia se mai ține pe picioare

Cândva considerat unul dintre cei mai atrăgători actori, mai ales în perioada în care apărea în Baywatch, David Hasselhoff a ajuns doar o umbră a ceea ce a fost în trecut.

Hasselhoff a fost fotografiat recent într-o stare fizică fragilă, în timpul unei ieșiri alături de soția sa, Hayley Roberts, ceea ce a stârnit îngrijorări legate de sănătatea actorului, scrie Daily Mail.

Starul din Baywatch a fost văzut folosind bastoane pentru deplasare și părând slăbit, după ce ar fi trecut prin mai multe intervenții chirurgicale recente, inclusiv la nivelul articulațiilor. Soția sa i-a fost alături și l-a ajutat să se deplaseze. Potrivit apropiaților, starea actorului nu este una foarte gravă, iar apariția sa este rezultatul perioadei de recuperare după operații, nu al unei probleme medicale acute. Cu toate acestea, imaginile au alimentat speculațiile privind sănătatea actorului în vârstă de 73 de ani.

Reprezentanții lui David Hasselhoff au explicat că acesta a trecut prin intervențiile chirurgicale după ce fusese văzut deplasându-se într-un scaun cu rotile pe aeroportul din Los Angeles. Aceștia au adăugat că în prezent se simte bine și este concentrat pe recuperare.

Aceasta reprezintă prima apariție publică a lui Hasselhoff din iulie anul trecut și are loc în contextul în care o nouă generație de vedete și influenceri filmează un remake al serialului Baywatch.

David Hasselhoff, de nerecunoscut

În ciuda mobilității sale în îmbunătățire vizibilă, David Hasselhoff pare că încă mai are nevoie de ajutor din partea soției sale. Pe lângă faptul că îl ținea de braț, Hayley Roberts, în vârstă de 45 de ani, a fost surprinsă la un moment dat stând în spatele soțului ei și punându-și mâinile pe părțile laterale ale corpului acestuia, părând să-l susțină.

În ciuda vârstei și a problemelor recente de mobilitate, Hasselhoff a reușit să își mențină o siluetă remarcabil de suplă, scrie sursa citată. Cei doi păreau să facă o drumeție atunci când au fost fotografiați, părăsind poteca și intrând într-o zonă cu iarbă înaltă.

Hasselhoff le declarase jurnaliștilor, în iulie, că plănuia să se opereze la genunchi, după ce fusese văzut șchiopătând prin aeroportul din Los Angeles, înaintea unei călătorii spre Cancun. Ulterior, a fost fotografiat în timp ce era împins într-un scaun cu rotile de un angajat al companiei aeriene.

Plimbarea în natură a lui David Hasselhoff vine la puțin peste un an de la moartea tragică a celei de-a doua soții și fostei sale colege din Baywatch, Pamela Bach, la vârsta de 62 de ani. Aceasta a fost găsită decedată în locuința sa, în martie 2025, după ce și-a luat viața.

Pamela a fost căsătorită cu Hasselhoff între 1989 și 2006, iar împreună au avut două fiice: Taylor Hasselhoff-Fiore, în vârstă de 35 de ani, și Hayley Hasselhoff, în vârstă de 33 de ani.

