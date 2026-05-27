Cum își menține Monica Bellucci silueta la 61 de ani. Ce dietă simplă urmează actrița

De: Emanuela Cristescu 27/05/2026 | 06:20
Actrița Monica Bellucci (61 de ani) a demonstrat încă o dată că frumusețea adevărată nu înseamnă înfometare și diete imposibile! Celebra italiancă, considerată de milioane de fani una dintre cele mai seducătoare femei din lume, a reușit să dea jos aproape 20 de kilograme fără metode extreme și fără să își transforme viața într-un chin.

Actrița a trecut și ea printr-o perioadă dificilă după ce s-a confruntat cu kilogramele în plus, însă nu a apelat la cure drastice sau la obsesia pentru perfecțiune care domină Hollywood-ul. În schimb, Monica Bellucci a ales varianta simplă: disciplină, echilibru și mese regulate.

Dieta cu care a slăbit Monica Bellucci

Monica Bellucci a renunțat imediat la dulciuri, prăjeli, fast-food și băuturi carbogazoase. În plus, a redus serios consumul de alcool și a încercat să evite excesele alimentare care îi pot da metabolismul peste cap.

Secretul divei? Trei mese pe zi și fără gustări inutile între ele! Actrița și-a organizat mesele foarte atent și a ales alimente cât mai simple și naturale.

În prima zi a dietei, actrița începea dimineața cu un iaurt slab și un fruct, de obicei măr sau kiwi. La prânz prefera carne de vită fiartă cu salată verde și câteva felii de pâine, iar seara opta pentru salată de legume, puțin orez și un fruct.

A doua zi, Monica bea cafea simplă dimineața și mânca pâine cu gem. La prânz alegea dovlecei fierți și omletă din două ouă, iar seara consuma carne slabă și salată.

În a treia zi, meniul devenea și mai ușor. Actrița prefera ceai verde fără zahăr, pâine prăjită cu miere și grepfrut. La prânz mânca brânză slabă și cartofi copți, iar seara își permitea chiar și o porție mică de paste cu sos de roșii.

Ziua a patra includea iaurt slab, miere și brânză la micul dejun, iar la prânz carne de vită, orez și legume. Cina era bazată pe pește și salată de fasole.

În ultima zi a regimului, Monica consuma suc natural și pâine prăjită dimineața, iar la prânz alegea salată de fasole și paste simple. Seara prefera pește și fructe.

Monica Bellucci se hidratează regulat

Un alt secret important al vedetei a fost hidratarea. Monica Bellucci bea aproximativ doi litri de apă pe zi și evita complet sucurile acidulate. Chiar și așa, actrița nu a devenit niciodată obsedată de dietă. Din contră! Monica a spus mereu că adoră pastele italiene și că nu își dorește să trăiască numărând obsesiv calorii.

În plus, vedeta nu este adepta antrenamentelor epuizante. Monica Bellucci a povestit de multe ori și despre relația sa cu frumusețea și trecerea timpului. Actrița a spus că nu și-a dorit niciodată să fie extrem de slabă și că și-a acceptat mereu formele feminine.

„Nu vreau să mă lupt cu timpul”, a mărturisit vedeta în trecut, explicând că preferă să îmbătrânească natural și să se bucure de fiecare etapă a vieții. Poate tocmai această atitudine relaxată și sinceră a transformat-o într-un adevărat simbol al eleganței.

