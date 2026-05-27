Noi imagini cu casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan de la Șușani. Cum arată curtea ei acum

Adela Popescu și Radu Vâlcan revin constant în Șușani, satul în care actrița a copilărit și care a devenit locul lor de refugiu atunci când vor să se desprindă de agitația orașului.

În ultimii ani, cei doi au împărtășit frecvent imagini și filmări din gospodăria de la țară, surprinzând atmosfera liniștită în care familia se retrage ori de câte ori are ocazia. Popularitatea lor menține interesul public pentru aceste momente, iar fiecare vizită în sat atrage atenția urmăritorilor.

Noi imagini cu casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan de la Șușani

Radu Vâlcan povestea că întreaga familie petrece verile în Șușani, perioadă în care copiii sunt în vacanță și se pot bucura de libertatea vieții la țară.

„Ne-am relocat pe perioada vacanței copiilor. Doar peste vară, evident. Este absolut superb. Copiii crescuți la țară… De exemplu, Adela când e la țară cu copiii îmi trimite poze, îmi trimite filmulețe cu ei… Se duc în coteț și iau găinile, le stresează, nu mai fac ouă. Păsările stresate nu mai fac ouă, la un moment dat. Dar pentru ei este o fericire de nedeschis și sănătate pură, pur și simplu. E un mediu benefic lor și asta ne încarcă și pe noi și ne bucurăm foarte mult. Casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță. Pe moment, ea este doar pentru vacanță, dar nu se știe mai încolo. Niciodată nu poți să spui niciodată”, spunea prezentatorul.

Cum arată curtea ei acum

La începutul lunii mai, Adela Popescu a revenit în Șușani și a publicat noi imagini din casă, din curte și din sat, surprinzându-și copiii în timp ce explorau locurile în care ea însăși a crescut.

În dreptul fotografiilor, actrița a notat:

„Mai 2026. Șușani. În anii în care copiii noștri preferau găinile din ograda bunicilor și joaca în șanț mai mult decât orice altceva”.

