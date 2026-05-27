BANC | ”Bulă, ce vis am avut...”

De: Irina Vlad 27/05/2026 | 07:12
CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc de nota 10. Bubulina îi povestește lui Bulă despre visul pe care l-a avut. 

– Bulă, ce vis am avut…
– Ce ai visat, Bubulino?
– Am visat că mi-ai cumpărat pantofi de 2.000 de lei. Ce frumoși erau!
– Bubulino, culcă-te la loc!
– De ce, Bulă?
– Poate găsești mai ieftini…

Alte bancuri amuzante

„Bubulino, am aflat că ai amant”

– Bubulino, am aflat că ai amant!
– Da, Bulă! Recunosc, asta este…
– Nu se poate așa ceva. Ce are el și nu am eu?
– Bulă, vrei răspunsul în centimetri sau în euro?

Bulă, Bubulina și mașina nou-nouță

Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.
– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.
– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!

Bulă si Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift

Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.
Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.
Ei acceptă și pornesc spre ea.
Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:
– Bulă, vreau să-ți spun ceva!
– Nu acum, Ștrulă, urcăm!
Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:
– Bulă, vreau să-ți spun ceva!
– Nu acum, Ștrulă!
Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:
– Acum poți să zici, Ștrulă!
– Am uitat cheile la recepție!

BANCUL ZILEI | La ora de religie: „Câte porunci există, Vasile?"

BANC | Bulă ajunge acasă și o găsește pe nevastă-sa bând cafea cu un bărbat necunoscut

 

