BANC | ”Bulă, ce vis am avut...”

CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc de nota 10. Bubulina îi povestește lui Bulă despre visul pe care l-a avut.
– Bulă, ce vis am avut…
– Ce ai visat, Bubulino?
– Am visat că mi-ai cumpărat pantofi de 2.000 de lei. Ce frumoși erau!
– Bubulino, culcă-te la loc!
– De ce, Bulă?
– Poate găsești mai ieftini…
– Bubulino, am aflat că ai amant!
– Da, Bulă! Recunosc, asta este…
– Nu se poate așa ceva. Ce are el și nu am eu?
– Bulă, vrei răspunsul în centimetri sau în euro?
Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.
– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.
– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!
Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.
Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.
Ei acceptă și pornesc spre ea.
Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:
– Bulă, vreau să-ți spun ceva!
– Nu acum, Ștrulă, urcăm!
Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:
– Bulă, vreau să-ți spun ceva!
– Nu acum, Ștrulă!
Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:
– Acum poți să zici, Ștrulă!
– Am uitat cheile la recepție!
