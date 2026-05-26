BANCUL ZILEI | La ora de religie: „Câte porunci există, Vasile?”

Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

La ora de Religie:

-Câte porunci există, Vasile?

-Zece pentru bărbați și nouă pentru femei, părinte.

-Și de ce mă rog doar nouă pentru femei?

-Păi, „să nu râvnești la femeia altuia” nu este valabilă.

Alte bancuri haioase

La date

– Mă bucur că într-un final am reușit să ne vedem.

– Și eu.

– Ești frumos. Ești mult mai frumos în realitate decât în poze!

– Mersi mult.

– Și eu, cum ți-am părut?

– Sănătoasă.

Creierul și stomacul

Știați că stomacul este mai inteligent decât creierul?

Stomacul te anunță când este gol. Creierul niciodată!

Care este secretul succesului

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

„Cum o să te recunosc”

Pe chat:

– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?

– Ok, dar cum o să te recunosc?

– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

La club

Eram într-un club de fițe…

Deodată se aude la microfon:

– Au fost găsite niște chei de Logan..

De rușine m-am dus acasă pe jos.

VEZI ȘI: BANC | Bulă și Ștrulă se duc la vânătoare

Bancul începutului de săptămână | Operația a reușit