Delia Salchievici și-a făcut un nou tatuaj. Locul bizar în care s-a tatuat fosta lui Lino Golden

Delia Salchievici revine în atenția publicului după participarea la Desafio. Aceasta a postat un videoclip neașteptat pe rețelele de socializare. Fosta iubită a lui Lino Golden și-a făcut un nou tatuaj, iar locul pe care l-a ales este unul bizar.

Delia Salchievici este una dintre cele mai cunoscute cititoare de tarot din România, mai ales că a avut o relație cu Lino Golden. Cei doi au participat la Power Couple, iar iubirea dintre ei părea mai puternică decât orice. Cu toate acestea, la scurt timp după ce s-au căsătorit au decis să meargă pe drumuri separate. Aceasta și-a văzut de viață și a acceptat provocarea Desafio. După ce a trecut prin mai multe probe de foc, blondina a revenit acasă, iar acum îi uimește din nou pe urmăritorii ei. În ultimul videoclip postat pe rețelele de socializare, le prezenta fanilor ei noul tatuaj. Mesajul și locul în care a ales să se tatueze sunt neașteptate.

Unde s-a tatuat Delia Salchievici

Fosta iubită a lui Lino Golden este pasionată de tatuaje. Ea are numeroase inscripții pe piele, însă nu s-a oprit aici! În ultimul videoclip postat în mediul online, se poate observa cum se află pe scaunul unui studio de tatuaje și își face curaj să se tatueze pe buză. Alegerea ei a fost una neașteptată, mai ales că este unul dintre cele mai sensibile locuri, iar pe fundal se aude cum este întrebată dacă o doare procedura. Cu toate acestea, nu a dat înapoi și a arătat rezultatul final. Alături de videoclip a lăsat și o descriere scurtă care spune: „Au câștigat vocile”.

Mesajul pe care a ales să îl tatueze de această dată a fost unul simplu: SWAG. Cuvântul provine din limba engleză, iar sensul principal este atitudinea, personalitatea pe care o are cineva.

Ce spune Delia Salchievici despre relația cu Lino

În urmă cu ceva timp, aceasta a fost prezentă în platoul CANCAN, acolo unde a vorbit despre experiența Desafio, legătura pe care o are cu Ian, dar și despre relația cu fostul partener. Aceasta a explicat atunci că nu vrea să arate cu degetul spre nimeni și că, de fapt, a fost o lecție pe care a trebuit să o învețe.

Toate relațiile. Adică câteodată mi-ar plăcea să… șterg tot, să nu mai existe nimic, însă realizez că sunt greșeli din care am învățat. Nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni. Nu le numesc relații, ci le numesc niște lecții prin care a trebuit să trec pentru a mă forma, pentru a deveni persoana care sunt, a declarat Delia pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Delia (ex-Desafio) l-a pus pe pauză pe „Prințișorul din Timișoara”. S-a rupt lanțul de iubire dintre fosta lui Lino Golden și afacerist?

Lino Golden s-a recăsătorit! Primele imagini de la cununia civilă a artistului cu Diana