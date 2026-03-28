Lino Golden s-a recăsătorit! Primele imagini de la cununia civilă a artistului cu Diana

Bucurie mare în familia lui Lino Golden! Cântărețul și partenera sa, Diana, au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit, evenimentul având loc într-un cadru intim, dar spectaculos. Cei doi și-au oficializat relația în fața ofițerului de la starea civilă, în ceea ce pare a fi o ceremonie discretă, departe de ochii publicului.

Cei care au urmărit evoluția vieții personale a artistului știu că Lino Golden a trecut printr-o despărțire de fosta soție, Delia, iar ulterior ambii și-au refăcut viața amoroasă alături de alte persoane. În prezent, Delia pare fericită alături de un nou partener, în timp ce Lino Golden a ales să își continue drumul în viață alături de Diana, cu care a decis să își lege destinul prin căsătorie.

Ceremonia de la starea civilă a fost una elegantă, însă simplă. Diana a purtat o rochie albă, scurtă, care i-a evidențiat silueta și trăsăturile delicate, completată de un machiaj discret, care i-a scos în valoare frumusețea naturală.

Lino Golden a optat pentru un costum negru, clasic, care i-a conferit un aer sobru și rafinat în același timp. Cei doi s-au asigurat că și cățelul lor a fost parte din eveniment, îmbrăcat într-un costum potrivit ocaziei.

Povestea cererii în căsătorie a avut loc în luna ianuarie, în inima New York-ului, mai exact în zona emblematică Times Square. Lino Golden a organizat un moment inedit, cu un panou uriaș pe care a apărut întrebarea „Vrei să te căsătorești cu mine?”. În fața acestei surprize, Diana a primit inelul și cei doi au celebrat acest moment emoționant, marcat de bucurie și emoții intense, care au anunțat începutul unei noi etape în viața lor.

Deși relația lor este relativ recentă, se pare că dragostea e mai presus de orice și nu au ținut cont de timp. Astfel, la două luni de la cererea în căsătorie cei doi s-au decis să spună marele „DA!” și în fața ofițerului de stare civilă.

