Ce meniu special au avut Andreea Bălan și Victor Cornea la nunta lor. Invitații au fost răsfățați cu preparate delicioase

De: Andreea Stăncescu 12/05/2026 | 19:21
Ce meniu au avut la nuntă / Sursa foto: Facebook
Andreea Bălan și Victor Cornea au trăit unul dintre cele mai importante momente din viața lor pe 10 mai 2026, când și-au unit destinele într-un decor spectaculos, pe malul Lacului Buftea. Evenimentul a atras rapid atenția publicului și a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte din showbizul românesc, datorită atmosferei elegante și organizării atent pregătite.

Andreea Bălan a fost implicată în pregătirile de nuntă, având și ajutor specializat. Pe lângă decorul de poveste, unde s-au folosit numeroase flori albe, cât și colorate, meniul nu putea fi mai prejos.

S-a pus accent pe fiecare detaliu al nunții, de la muzică, până la experiența culinară oferită invitaților. Petrecerea a combinat rafinamentul cu elemente moderne, iar meniul ales de cei doi a impresionat prin diversitate și preparate sofisticate. Vedeți GALERIA FOTO pentru imagini cu delicatese.

Ce meniu au avut la nuntă Andreea Bălan și Victor Cornea

Invitații au fost întâmpinați cu un starter complex, care a inclus focaccia preparată în casă, măsline, carpaccio de vită cu pesto, bruschete cu spanac și ou, mini caprese, foie gras cu chutney de ceapă, dar și combinații elegante precum burrata cu spumă de avocado și trufe negre sau curmale umplute cu gorgonzola și nuci. Printre preparatele apreciate s-au numărat și rulourile turcești cu feta și creveți.

Felul pe bază de pește a fost reprezentat de cod negru de Alaska servit cu sos miso și orez sălbatic condimentat, iar tradiționalul nu a lipsit din meniu. Mirii au ales să includă și sarmale cu mămăligă, smântână și ardei iute, pentru a păstra o notă autentic românească.

La felul principal, invitații au avut parte de antricot de vită servit cu broccoli gratinat și piure de cartofi cu trufe, completat de un sos cu piper și muguri de pin. În plus, zona de live cooking a fost una dintre atracțiile serii, unde au fost pregătiți burgeri de vită cu cheddar și bacon crocant.

