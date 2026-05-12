Cine este Maya Sorian de la Asia Express 2026 și cu ce se ocupă. Părinții ei sunt celebri în România

Maya Sorian de la Asia Express 2026 este fiica antreprenoarei Mirela Retegan, fondatoarea „Gașca Zurli”, și a lui Cornel Sorian, fost solist al trupei Stigma. Tânăra are 25 de ani și a pornit în marea aventură a vieții sale pe „Drumul Mătăsii”. Află, în rândurile următoare, cu ce se ocupă tânăra.

Filmările pentru sezonul 9 care se va difuza în grila de toamnă de la Antena 1 au început la finalul lunii martie, când vedetele s-au adunat în aeroport cu emoții la cote maxime. 18 concurenți împărțiți în 9 echipe se vor întrece în Uzbekistan și China pentru premiul cel mare – 35.000 de euro.

Cine este Maya Sorian de la Asia Express

Una dintre concurentele pe care publicul din România nu o cunoaște foarte bine este fiica Mirelei Retegan, care face echipă cu mama sa. Maya Sorian are 25 de ani și este muza din spatele inspirației pe care părintele ei a avut-o când a creat proiectul pentru copii „Gașca Zurli”. A studiat la Facultatea de Comunicare și Media de la Universitatea Goldsmith din Londra.

Tânăra este o prezență discretă în showbiz-ul românesc, apărând doar în cadrul unor interviuri acordate alături de mama sa. Primul podcast la care a participat a fost al lui Sore Mihalache, care a fost publicat pe 6 mai 2026 pe YouTube. Cât timp aceasta va fi plecată în aventura vieții sale, pe contul tinerei de Instagram va posta unul dintre prietenii și colaboratorii proiectului „Gașca Zurli” – Alin Dezso.

Cu ce se ocupă Maya Sorian

În prezent, tânăra lucrează alături de Mirela Retegan în cadrul proiectului „Gașca Zurli”, fiind implicată în managementul echipei și manager de proiect pentru Aplicaţia Zurli. Pe lângă jobul acesta, Maya este prezentatoare la postul de radio Nostalgia din luna februarie 2026. Are o emisiune de weekend intitulată „MayaTown”, care se difuzează sâmbăta și duminica de la ora 10:00.

„Vreau să avem în playlist cântecele copiilor de astăzi, dar și din copilăria părinților, provocări, povești și orice poate să ne dea starea de bine care face weekendul perfect”, a mărturisit Maya.

Tot în luna februarie, Maya a lansat prima ei piesă în colaborare cu trupa Zurli – „Promite-mi”.

„Vocea care a crescut sub ochii publicului din România lansează astăzi prima sa piesă solo, „Promite-mi”, în colaborare cu Zurli. Cunoscută pentru prezența sa luminoasă pe scenă alături de mama sa, Mirela Retegan, Maya face acum un pas emoționant către inima fanilor săi cu o piesă care redefinește siguranța emoțională în familie. Versurile sunt scrise de Mirela Retegan, iar cântecul este compus de Emanuel Mirea”, este mesajul care anunță debutul Mayei în industria muzicală din România.

Cine este tatăl Mayei Sorian

Maya este fiica fostului solist al trupei Stigma Cornel Sorian, un artist local. Acesta a cunoscut-o pe mama ei când melodiile trupei făceau furori la posturile de radio din România. Mirela Retegan a devenit impresara trupei și așa s-a îndrăgostit de Cornel.

Din păcate, dragostea dintre cei doi nu a trecut testul timpului. S-au despărțit când Maya avea doar 4 ani și Mirela a devenit o mamă singură. S-a luptat cu problemele vieții, a tras din greu să aducă bani în casă pentru a își finanța proiectul de suflet, dar și pentru a păstra o relație civilizată cu tatăl fiicei sale.

„Din despărțirea de tatăl copilului meu am învățat enorm. Când Maya avea 4, 5, 6 ani, am trecut prin cea mai neagră perioadă din viața mea. Mă despărțisem de tatăl ei, rămăsesem fără job, iar Zurli era doar o încercare timidă de a face ceea ce îmi place cel mai mult: evenimente pentru copii. Dar munceam ca să plătesc cheltuielile oricărui început”, a povestit ea într-o postare pe Facebook.

Cine este mama Mayei Sorian

Mirela Retegan nu prea mai are nevoie de nicio prezentare. Este o antreprenoare de succes în România, care a reușit să pună bazele unui proiect de amploare care reface legătura dintre părinți și copii.

Înainte de a cunoaște faima, Mirela Retegan a mărturisit că a fugit de acasă, s-a căsătorit cu un bărbat pentru care a învățat să gătească și avea grijă de casă. A fost studentă la Drept, la frecvență redusă, și, în paralel, a fost secretară la gară.

A făcut primii bani din tricotat, apoi colegii ei au învățat-o cum să facă „micul trafic, acel comerț în Ungaria.” Când avea 23 de ani, a dat un concurs la Teatrul de Nord Satu Mare pentru a se angaja ca actor fără studii. L-a luat și viața ei s-a schimbat radical!

Pașii au purtat-o spre o carieră în televiziune, unde a fost corespondent pentru PRO TV. Apoi a devenit om de radio și impresarul trupei Stigma, unde l-a cunoscut pe tatăl fiicei sale. Cu mult curaj, o dorință uriașă și consecvență în muncă, Mirela Retegan a dat lovitura vieții cu „Gașca Zurli”.

„M-a atras foarte tare ideea de a descoperi oameni. Am început la radio, după care am făcut primele cursuri BBC și am început să fiu atrasă și să îmi doresc să fac jurnalism.”, spunea Mirela Retegan.

Ce spune Maya despre divorțul părinților

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru CANCAN.ro – vezi aici mai multe detalii, Maya a vorbit deschis despre divorțul Mirelei Retegan de Cornel Sorian. Tânăra susține că aceștia au luat o decizie bună deoarece nu se înțelegeau bine în cuplu. După ce au luat-o pe căi diferite, cei doi au început să înflorească și relația ei cu ambii a devenit tot mai bună.

„Țin minte ca atunci cand tata a plecat de acasă, eu i-am spus mamei: “Tata a ales să plece. Eu am ales să rămân.” La început, mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce am rămas doar eu cu mama. Dar apoi, am văzut cum ambii părinți înfloresc separat. Cum fiecare dintre ei devenea mai amuzant, mai vesel, petreceam mai mult timp de calitate cu ei și am înțeles că decizia de a se despărți a fost una buna. Pentru copii e cel mai important să își vadă părinții fericiți”, ne-a spus Maya.

Ce reprezintă tatuajele concurentelor Asia Express

Un detaliu care le-a sărit fanilor în ochi au fost cele două tatuaje pe care Mirela și Maya le au. Cu toate că vedeta avea o idee greșită despre persoanele care aleg să își deseneze permanent pielea, fiica ei a convins-o să își facă ambele un tatuaj identic. Motivul? Maya urma să plece la Londra, unde locuiește tatăl ei, și voia să aibă un lucru extrem de intim care să îi aline dorul de mama ei.

Mirela Retegan a mărturisit pe Instagram, chiar în ziua în care au plecat din România în marea aventură Asia Express, ce reprezintă tatuajele identice pe care le au.

„Eu NICIODATĂ nu o să-mi fac tatuaj, eu niciodată nu o să merg în Asia Express. Am declarat asta de multe ori și chiar eram convinsă. În clasa a VI-a, Maya mi-a spus că a creat o formulă pentru un tatuaj pe care să ni-l facem. Noi două. Știa deja, în ce loc, pe ce mâna, cât de mare… Exclus! Eu nu înțeleg de ce ți-ai pune pe tine ceva definitiv. Tatuajele mi se par murdare. Am crescut cu convingerea, din familie, că doar oamenii care au fost la pușcărie și-au făcut tatuaje. Aveam foarte puternic așezată în cap ideea că nu o să-mi fac niciodată niciun tatuaj. Apoi a venit momentul în care Maya a început să vorbească despre plecarea ei la Londra.

„- Mama, eu nu rezist mai mult de o lună și jumătate fără atingerea de mamă. Am nevoie de ceva doar al nostru, să știu, atunci când îl ating, că ești cu mine.” Cum să rezist la un astfel de argument? Cum??? Iată-mă astăzi tatuată: M – de la Maya și de la Mirela, 24, ziua noastră de naștere, la pătrat. La fel a fost și cu Asia Express. Eu niciodată, niciodată! De la „Eu nu am timp, eu nu am de ce, eu nu am cum să las firma, eu nu am nevoie”, până la „Eu nu rezist, eu nu sunt în stare, sunt prea bătrână, pierd prea mult timp, nu mă reprezint, mă dor picioarele, nu mă țin genunchii…” Până a venit Maya-căprioara, și-a dat ochii peste cap, a mișcat din gene a pus mâinile fix cum făcea când învăța “înger, îngerașul meu” și mi-a adus pe masă toate argumentele, culminând cu cel suprem: „O să fie ceva doar al nostru! Fără niciun angajat, fără niciun prieten?! Fără nimeni pe care l-ai lua cu noi doar pentru că știi că își dorește, așa cum ai făcut toată viața.” Și iată-mă pornind în această aventură. Nu știu cum o să mă descurc. Nu știu cât pot duce și ce pot face. Nu mă cunosc atât de bine. O să văd acolo. Dar vă asigur că deja pentru Maya înseamnă enorm faptul că am acceptat”, a scris Mirela Retegan pe Instagram.

Asia Express, o premieră pentru cele două

Pe lângă faptul că participarea la acest concurs este o premieră pentru cele două, Mirela a mai mărturisit un lucru.

De când a născut, ea și fiica ei nu au petrecut timpul împreună doar ele două. Vedeta a povestit că mereu se mai afla o persoană alături de ele, motiv pentru care emisiunea de la Antena 1 le va oferi ocazia de a petrece 24 de ore din 24 împreună, timp de două luni.

„Eu am stat cu Maya (doar noi două, singure) 24 de ore din 24, mai mult de 3 zile, doar când am fost însărcinată. Atât. În rest, mereu a fost cineva cu noi: tatăl ei, mama, bona, tatăl meu, Jeni, Momi, prieteni, vecini, educatoare… Fiecare dintre noi avea mereu “o scăpare”. Cineva sau ceva care să mă distragă pe mine sau pe ea. În Asia Expres, o să fim împreună 24 din 24. O să decidem împreună, o să muncim, o să ne bucurăm, o să obosim, o să cădem, o să ne ridicăm, o să o luăm de la capăt… și asta cu camerele de filmat pe noi și cu lavalierele prinse de rever”, a mai postat Retegan pe Instagram.

Ce a postat Maya înainte să plece

Fiica Mirelei Retegan și-a luat „la revedere” de la urmăritorii ei printr-un mesaj simplu. Acceasta le-a mulțumit pentru sfaturile acordate și încurajările cu care au copleșit-o după ce au aflat că va concura la Asia Express. Speră să nu își dezamăgească fanii și să se bucure de experiență la maximum.

„Din mașina spre aeroport fac postarea asta, ultima făcută de mine pentru următoarele două luni. Și e o postare de apreciere, pentru oamenii aceștia minunați și nu numai (cu unii am uitat, sau n-am avut cum sa mă pozez). Vă mulțumesc pentru sfaturi, vă mulțumesc pentru ajutor. Pentru ca voi credeți în mine, eu sunt puternică și știu că pot să fac orice. Promit să nu vă dezamăgesc. Vă iubesc! Vă mulțumesc! Mă întorc acasă câștigată, pentru ca știu ca voi sunteți aici”, a scris Maya pe rețelele sociale.

Înainte de a pleca, Maya a oferit un testimonial echipei de producție în care a mărturisit că îi va lipsi tocănița cu mămăligă a bunicii sale, Mica. Se va baza pe intuiție și rațiune, preferând să facă toate probele fizice în detrimentul celor logice.

Maya crede că va fi un mix de „calmitate combinată cu nervi” în cadrul probelor din Asia Express. Cel mai mult îi va lipsi cafeaua de acasă, pe care obișnuiește să o bea la soare.

Concurenții Asia Express 2026

