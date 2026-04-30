Loredana Chivu, datoare cu 250.000 de euro. A aflat că e bună de plată în timpul filmărilor de la Asia Express

Loredana Chivu e bună de plată și nici nu știe! În timp ce se află pe Drumul Mătăsii în aventura Asia Express, acasă se petrec lucruri neplăcute pentru divă. Blondina a pierdut procesul cu clinica cunoscută în care s-a operat și va trebui să scoată din buzunar suma de 250.000 de euro. Totul a început în urmă cu cinci ani, atunci când vedeta a apelat la o mărire a posteriorului și a acuzat probleme mari de sănătate, fiind nevoită să treacă prin 14 operații, câteva fiind de reconstrucție. După ce a ieșit public și a povestit ce a pățit, reprezentanții clinicii au dat-o în judecată. După multe apeluri și recursuri, blondina a primit lovitura fatală. CANCAN.RO are toate informațiile.

Inițial, vedeta l-a acuzat de malpraxis pe medicul care a efectuat intervenția și a cerut daune în valoare de 300.000 de euro, dar nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze. Valentin Burada, patronașul clinicii în cauză, a dat-o în judecată pe divă și a avut câștig de cauză, ea fiind obligată să plătească suma de 250.000 de euro. Blondina nu a lăsat lucrurile așa însă și a făcut recurs. După ani de zile în care a încercat să își facă dreptate, Loredana Chivu pierde apeluri pe bandă rulantă.

Loredana Chivu a primit lovitura fatală

În urmă cu puțin timp, judecătorii au respins și cea mai recentă cerere de recurs a Loredanei cu clinica vedetelor. Vedeta va trebui să plătească cheltuieli de judecată în valoare de aproximativ 2.300 de euro și are drept de recurs de 30 de zile.

„Solutia pe scurt: Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta-pârâtă la plata către intimata-reclamantă a sumei de 11.102,96 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând din onorariu de avocat în apel. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Ploieşti. Pronunţată astăzi, 30.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.”, se arată pe portal.just.ro.

După decizia instanței, Loredana Chivu a pierdut din nou apelul făcut. Clinica îi cere blondinei 50.000 de euro daune pentru afirmațiile făcute, alți 100.000 de euro pentru afectarea imaginii și încă 100.000 de euro pentru încălcarea clauzelor contractuale.

