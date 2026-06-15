Dr. Virgiliu Stroescu, despre pericolul consumului de bere. Cum îți afectează creierul: „Orice gram e toxic”

Medicul primar endocrinolog și doctor în medicină din România a vorbit despre consumul de alcool pe caniculă. Mai exact, dr. Virgiliu Stroescu s-a axat pe consumul de bere, preferata românilor în sezonul estival. Acesta susține că orice cantitate consumată este toxică și afectează negativ creierul.

Dr. Virgiliu Stroescu, despre alcool

Medicul a vorbit despre alcool și despre cât de periculos este consumul lui, mai ales în lunile caniculare. Acesta susține că și berea, preferata românilor pe timp de vara, la plajă sau la grătare, este toxică.

Endocrinologul susține că alcoolul strică mucoasa din gură și arde esofagul, mai ales dacă vorbim despre tărie. Berea este la fel de periculoasă și ea, chiar dacă este mai slabă în conținutul de alcool. Potrivit lui Virgiliu Stroescu, rămâne 4 ore în organism și omoară celulele vii, dar atacă și ADN-ul.

„Alcoolul e toxic si un singur pahar de bere nu rămâne neînscris în creier. Dacă iei o bucată de vată cu spirt şi o pui sub buză, o ţii 3 minute, când o scoţi, e roşie. Asta pentru că a stricat mucoasa din gură. Când bei o ţuică, tot esofagul e rană. Pe unde trece, face rău. Dacă bei o sticlă de bere, 4 ore stă în celulele organismului si omoară tot ce este viu. Orice gram de alcool e toxic. Alcoolul scurtează viaţa, atacă ADN-ul”, spune medicul Virgiliu Stroescu.

Consumul de alcool afectează grav creierul

Potrivit specialistului, efectele consumului de alcool se văd în timp. Persoanele care consumă astfel de băuturi zilnic își fac mai mult rău decât cred. În timp, acestea încep să sufere modificări semnificative la nivel cerebral.

„Cine consumă zilnic alcool în 4-5 ani își distruge 20% din creier”, afirmă medicul, citat de CSID.ro.

Creierul este sensibil la alcool

Specialiștii susțin că unul dintre cele mai sensibile organe la efectele alcoolului este creierul. Alcoolul ajunge repede în sânge și traversează bariera hemato-encefalică. După care influențează funcționarea neuronilor și a sistemelor de comunicare dintre aceștia.

Efecte pe termen scurt ale consumului de alcool:

scăderea capacității de concentrare;

încetinirea reflexelor;

tulburări de coordonare;

afectarea memoriei.

Potrivit dr. Virgiliu Stroescu, efectele se instalează treptat și mulți oameni nu își dau seama de amploarea fenomenului. Acesta îi sfătuiește pe români să renunțe la acest obicei.

Ce se întâmplă cu ficatul când bei bere

Gastroenterologul Elena Kashukh a oferit mai multe detalii legate despre consumul de bere pe căldură. Aceasta susține că ficatul are de suferit, dar și sistemul cardiovascular.

„Dacă depășiți subtil doza, intoxicația cu alcool pe fondul deshidratării și al căldurii va fi mai pronunțată și recuperarea va dura mai mult. Băutura alcoolică spumoasă, consumată mai ales pe timp de caniculă, creează o povară suplimentară asupra ficatului și a sistemului cardiovascular”, a spus gastroenterologul Elena Kashukh.

În plus, berea furnizează calorii suplimentare și majoritatea persoanelor care o consumă regulat pot deveni supraponderale. Consumul de alcool poate duce și la vene varicoase, care pot afecta inima.

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