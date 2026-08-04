Alexia Eram le-a luat la întrebări pe Laura Giurcanu și Yasmin Awad pe plaja de la Nuba! Aris n-a fost în peisaj, iar fostele lui s-au „spovedit” la cumnățică

E o lume mică! Mai ales la Nuba Beach Club, tărâmul preferat al celor tineri, frumoși, cu bani și multă înfluență pe online. Cum e și cazul personalităților media din articolul de față. O colecție întreagă de fete frumoase și cu multe lucruri în comun. Despre cine e vorba? Laura Giurcanu și Yasmin Awad, ambele foste iubite ale lui Aris. Coincidență sau nu, dar se văd cu Alexia, sora lui Aris, „cumnățica” lor! Evident, CANCAN.RO are imagini superbe cu întâlnirea de gradul zero.

Să începem cu începutul. Laura Giurcanu se bronzează liniștită pe un șezlong, când apare „cumnățica” Alexia Eram, cu microfonul după ea, cu zâmbetul acela senzațional al ei, și niște întrebări șucare. Nu știm exact ce o întreabă pe Laura, dar poate ceva de genul: „Bună ziua! Azi sunteți la plajă în Nuba Beach Club alături de șogorița dumneavoastră, Yasmin Awad, care a fost, ca și dumneavoastră, iubita fratelui meu, Aris Eram. Cum comentați?”. Se vede că Alexia adoră să o pună pe Laura Giurcanu „in the spotlight”, cum se spune.

Dar între cele două „șogorițe” nu apare niciun conflict. Cei care sperau la o păruială, la un scandal cu urlete, ei bine, stați jos. A fost o discuție cât se poate de civilizată. Cu toate că Yasmin are niște antecedente de bătaie în Centrul Vechi, despre care CANCAN.RO a relatat AICI.

Alexia poartă un costum de baie roz, plus un tricou verde și o șapcă roz, posibil împrumutată de la Tonghi 😀 pe care nu îl vede în peisaj. E girls day out, se pare. Cât despre Laura Giurcanu, are un costum de baie cu animal print și părul prins, pentru un bronz impecabil. Nu cumva să o ia misteriosul Sorin la mișto când se întoarce acasă în apartamentul în care îl împart, pe model „no strings attached”. 😀

Laura Giurcanu a venit împreună cu sora ei, Bianca, influenceriță și ea. Le dă fetelor clasă cu înălțimea și silueta de sirenă ca-n Odiseea lui Nolan.

Inițial, Laura Giurcanu și Yasmin sunt complet separate, însă apare Alexia Eram, liantul, celălalt punct comun al celor două, că principalul este Aris, cu care au fost amândouă mai mult sau mai puțin asumat. Să nu uităm că relația dintre Aris și Laura Giurcanu, care a fost după ce Laura a câștigat America Express, a fost una foarte pasională, iar CANCAN.RO a avut, bineînțeles, imagini toride cu cei doi în mașină, pe care le puteți revedea AICI.

Fosta iubită a lui Ristei, adică Yasmin, poartă cel mai îndrăzneț costum de baie, care îi pune în evidență numeroasele tatuaje. Până la urmă ciocnirea celor două lumi are loc și „șogorițele” lui Aris poartă o discuție oarecare. Despre ce, nu se știe, dar a fost pe calm și bunăvoință.

De altfel, ambele fete au trecut de foarte mult timp la alte relații. Yasmin a fost văzută cu Azteca, trapperul, la Beach Please. Cât despre Laura Giurcanu, ea are o relație asumată cu Marian Huja (pe room-mate Sorin nu-l trecem nicăieri, stați liniștiți 😀). Și, incidental, Laura a fost și ținta unor priviri ultra-strong din partea lui BRomania, după cum am relatat AICI.

La un moment dat se adună toate fetele la ședință top-secret, discuție de mare taină, apropiate, capetele adunate, de zici că sunt în curtea școlii și discută despre băieți. Ceea ce nu e exclus. În orice caz, risc zero să-l bârfească pe Aris, că doar e soră-sa Alexia pe fază și la forța ei infuenceristică le execută public pe eșafodul rețelelor sociale dacă mișcă în front. Probabil de aici și cumințenia totală a fetelor. Dau impresia unei mari familii de copii privilegiați!

La fel ca într-un roman de Bret Easton Ellis, gen The Informers sau Less Than Zero, unde sunt prezentate „aventurile” unui grup de tineri frumoși, bogați și cu adânci probleme personale, tinerii aceștia din Nuba reprezintă un set închis de indivizi care au relații doar în interiorul unui grup exclusivist. Toți au fie propriile cariere în showbiz, în modeling, sau sunt influenceri. Au părinți la fel de bogați, influenți și sunt practic „născuți” în purpură, la cel puțin a doua generație de avuție, ei nu au trecut niciodată prin altceva decât bunăstare, confort și celebritate. Cum e cazul Alexiei, vedetă încă de la naștere, grație celebrității mamei ei, Andreea Esca, imaginea neoficială a știrilor din România.

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