Sărbătoare în Familia Regală Britanică! Prințesa Eugenie a devenit mamă pentru a treia oară

Este sărbătoare în Familia Regală Britanică, după ce Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, au devenit părinți pentru a treia oară. Nașterea a avut loc la un spital din Lisabona, Portugalia, unde familia locuiește o parte din timp.

Potrivit People, Prințesa Eugenie, în vârstă de 36 de ani, și Jack Brooksbank, în vârstă de 40 de ani, au devenit părinți pentru a treia oară luni, 3 august.

Palatul Buckingham a anunțat venirea pe lume a copilului marți, la o zi după naștere. Fetița s-a născut la ora 18:20 și a avut la naștere o greutate de aproximativ 3,1 kilograme.

Familia a publicat și prima fotografie a nou-născutei, realizată chiar de tatăl ei, Jack Brooksbank. În imagine, fetița poartă un body roz cu aripi pe spate și o căciuliță asortată. Numele copilului nu a fost dezvăluit deocamdată.

„Jack și cu mine suntem atât de încântați să anunțăm venirea pe lume a unei fetițe! Suntem peste măsură de îndrăgostiți de fetița noastră”, a transmis Prințesa Eugenie pe Instagram.

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Fetița are deja doi frați mai mari

Noua membră a familiei li se alătură celor doi fii ai cuplului, August, în vârstă de 5 ani, și Ernest, în vârstă de 3 ani. În mai, când Palatul Buckingham a anunțat sarcina, Eugenie și Jack au transmis că August și Ernest sunt foarte încântați să aibă un nou membru al familiei.

Nașterea fetiței o face pe Prințesa Eugenie mamă a trei copii și extinde familia lui Jack Brooksbank la cinci membri.

Regele Charles și Regina Camilla, încântați de veste

Vestea a fost primită cu bucurie și de ceilalți membri ai Familiei Regale Britanice. Potrivit comunicatului Palatului Buckingham, Regele Charles, Regina Camilla și ceilalți membri ai familiei au fost încântați să afle despre nașterea copilului.

Fetița ocupă și ea un loc în linia de succesiune la tronul britanic. Prințesa Eugenie se află în prezent pe locul 12, iar cei trei copii ai săi o urmează. Astfel, nou-născuta este a 15-a în ordinea succesiunii.

Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank s-au logodit în ianuarie 2018, după șapte ani de relație, și s-au căsătorit în octombrie același an, la Capela St. George de la Castelul Windsor.

Cei doi au preferat în mare parte să își păstreze viața de familie departe de atenția publică. Eugenie lucrează ca directoare la galeria de artă Hauser & Wirth și este implicată în mai multe cauze caritabile.

Familia își împarte timpul între Marea Britanie și Portugalia, unde Jack Brooksbank lucrează și unde s-a născut cea de-a treia lor fiică.

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