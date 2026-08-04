Cea mai romantică imagine cu Florin Ristei și iubita sa. Cei doi s-au sărutat pasional

Florin Ristei și Ramona trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt împreună de câteva luni bune, iar acum nu mai ezită să se afișeze. După ce i-a sărbătorit ziua de naștere iubitei, cântărețul a împărtășit cu fanii lui o nouă imagine impresionantă, care îi înfățișează ca doi îndrăgostiți de liceu.

Florin Ristei este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. El are un succes impresionant, iar acum se poate declara cu adevărat un bărbat împlinit. Acesta și-a găsit liniștea în brațele tinerei Ramona, pe care o surprinde în fiecare zi cu gesturi tandre. Acum, pentru că i-a făcut curioși pe urmăritorii săi, cei doi nu se mai ascund, dimpotrivă, se afișează în ipostaze romantice.

Florin Ristei și Ramona, mai îndrăgostiți ca niciodată

Aceștia se află în vacanță și profită la maximum de momentele în doi. De când sunt împreună, Florin Ristei pare mai fericit și împlinit ca niciodată și nu ezită să împărtășească asta cu fanii lui. Recent, artistul a postat o imagine pe rețelele de socializare, parcă desprinsă din filmele romantice.

Cei doi s-au distrat la plajă, astfel că au ales locul potrivit să se fotografieze. Ramona s-a așezat în brațele iubitului său, iar cei doi au mers în larg, pe o saltea, unde s-au sărutat cu foc, așa cum o fac tinerii îndrăgostiți.

Cum i-a sărbătorit Florin Ristei ziua de naștere iubitei sale

De curând, Ramona și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu această ocazie, cei doi au plecat într-o vacanță de lux. Într-un decor de poveste, acolo unde arhitectura impresionantă se îmbină cu elementele moderne, Florin Ristei a surprins-o pe Ramona într-un mod inedit. Alături de prietenii lor, cântărețul a intrat în încăpere cu un tort spectaculos, urându-i tinerei „La mulți ani”.

Momentul emoționant a fost filmat și postat în mediul online, iar din imaginile distribuite se poate observa cum s-au distrat pe cinste la piscină și nu numai. Bucuroasă de surpriza pe care i-a făcut-o amorezul, șatena a scris un mesaj prin care și-a exprimat recunoștința față de cei din jur, printr-un simplu „Vă iubesc”.

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