Speak a spus adevărul despre Florin Ristei! Motivul pentru care nu îl suporta: „Pe tine nu te haleam deloc”

Speak și Florin Ristei sunt acum buni prieteni și au numeroase proiecte în care sunt parteneri. Însă, se pare că începuturile relației lor nu au fost prea roz. Recent, iubitul Ștefaniei a mărturisit că înainte de a-l cunoaște personal, nu avea absolut deloc o părere bună despre Florin Ristei și chiar nu putea să îl suporte.

Astăzi sunt prieteni foarte buni, fac glume unul despre altul, merg împreună în vacanțe și derulează mai multe proiecte umăr la umăr. Pare că se cunosc și se înțeleg din totdeauna, însă realitatea este alta. Speak nu l-a menajat pe Florin Ristei și a recunoscut că nu îl suporta deloc.

Speak a spus adevărul despre Florin Ristei

Începutul relației dintre Speak și Florin Ristei se pare că a fost mult mai tensionat decât ar fi crezut fanii acestora. Mai exact, în podcastul pe care îl realizează împreună, iubitul Ștefaniei a mărturisit că, înainte să-l cunoască personal, avea o părere complet greșită despre Florin Ristei.

Pe scurt: nu îl suporta deloc și i-a mărturisit totul abia acum. Potrivit lui Speak, Florin Ristei îi părea o persoană obraznică, iar felul în care acesta se raporta la anumite situații îl considera total nepotrivit.

Speak: Păi, eu de exemplu, pe tine nu te haleam. Deloc.

Florin Ristei: Nici acum nu mă halești prea tare.

Speak: Nu, nu.

Florin Ristei: De ce nu mă haleai, mă frate?

Speak: Că erai foarte obraznic.

Florin Ristei: Păi vorbisem vreodată?

Speak: Da, dar nu mi-ai făcut mie în mod… Felul în care te raportai la situații, la lucruri. Erai hater și urâcios.

Florin Ristei: Nu îți plăcea că eram rebel.

Ei bine, deși la început se pare că Speak nu îl vedea cu ochi prea buni pe Florin Ristei, în prezent situația s-a schimbat radical. Cei doi rezonează acum cum nu se poate mai bine și fac o echipă îndrăgită de fani.

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