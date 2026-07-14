Alertă pentru companiile aeriene! UE recomandă evitarea spațiului aerian din mai multe țări din Orientul Mijlociu

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a emis un nou avertisment pentru companiile aeriene, recomandând evitarea spațiului aerian din Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite, precum și a unei părți a Golfului Oman. Măsura vine pe fondul tensiunilor militare din regiune și al riscurilor crescute generate de conflictul dintre Iran și Statele Unite, în care este implicat și Israelul.

Potrivit EASA, situația de securitate din regiune s-a deteriorat în ultimele luni, iar evoluțiile militare sunt imprevizibile. Deși în aprilie 2026 a fost anunțată o încetare temporară a focului, prelungită ulterior printr-un memorandum de înțelegere, acordul a fost marcat de încălcări repetate, ceea ce a menținut un nivel ridicat de risc în zona Golfului.

Avertisment de la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației

Autoritatea europeană avertizează că tentativele Iranului de a-și consolida controlul asupra Strâmtorii Ormuz, atacurile asupra navelor comerciale și operațiunile militare desfășurate în regiune pot afecta direct siguranța zborurilor civile. În plus, prezența unor baze militare americane importante în statele vizate crește posibilitatea unor atacuri cu rachete sau drone, iar spațiul aerian ar putea fi influențat de interceptări, resturi rezultate din operațiuni militare și alte efecte ale escaladării conflictului.

EASA atrage atenția și asupra riscului identificării greșite a aeronavelor civile în contextul activării sistemelor de apărare antiaeriană și al intensificării activității militare. Din acest motiv, companiile aeriene sunt sfătuite să își adapteze rapid rutele și să evite zonele considerate cu risc ridicat până la stabilizarea situației.

„În urma conflictului militar dintre Statele Unite și Iran, pe 8 aprilie 2026 a fost anunțată inițial o încetare temporară a focului, care a rămas în vigoare până la 17 iunie 2026, când cele două părți au semnat un memorandum de înțelegere prin care au prelungit-o cu încă 60 de zile. Aplicarea acordului a fost, însă, marcată de încălcări repetate și grave, ceea ce a creat din nou un nivel ridicat de risc în întreaga regiune a Golfului. Încercările Iranului de a-și menține controlul asupra Strâmtorii Ormuz, atacurile repetate asupra navelor comerciale și acțiunile militare americane legate de acestea generează riscuri ridicate pentru spațiul aerian al Bahrainului, Kuweitului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, precum şi pentru spațiul aerian de deasupra apelor Golfului Oman aflate la vest de meridianul de 58 grade longitudine estică.

Prezenţa unor importante baze militare americane în regiune sporește probabilitatea ca statele vizate de acest buletin să fie expuse direct unor atacuri iraniene cu rachete și drone. Spațiul aerian de deasupra zonelor maritime învecinate ar putea fi afectat și de survolul rachetelor sau al dronelor, de operațiuni de interceptare, de căderea unor resturi şi de efectele mai ample ale escaladării militare regionale. Ridicarea nivelului de alertă și activarea sistemelor naționale și americane de apărare antiaeriană sporesc riscul identificării greșite a aeronavelor, al unor angajări neintenţionate şi al unor efecte colaterale asupra aviației civile. Activitatea militară se poate desfășura cu puțin timp înainte de avertizare sau chiar fără avertizare, într-un spațiu aerian restrâns, reducând considerabil timpul de care dispun operatorii aerieni și furnizorii de servicii de navigație aeriană pentru a limita expunerea prin schimbarea rapidă a rutelor sau prin adoptarea la timp a unor măsuri de gestionare a spațiului aerian”, se arată în informare.

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