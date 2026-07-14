Trucul care te ajută să mănânci mai puțin, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Merită încercat!”

Atunci când vine vorba de lupta cu kilogramele în plus, mulți se chinuie cu tot felul de diete draconice. Ei bine, Mihaela Bilic vine cu un truc simplu care ajută mult în lupta pentru silueta perfectă. Potrivit specialistei, ar trebui să acordăm o atenție mult mai mare ordinii în care consumăm alimentele din farfurie, căci acest aspect poate influența mult cantitatea pe care ajungem să o mâncăm.

Recent, Mihaela Bilic a dezvăluit un truc banal, dar care poate avea efecte incredibile. Conform specialistei, ordinea în care consumăm alimentele din farfurie influențează direct și cantitatea pe care o mâncăm. Iar pentru a explica acest concept, nutriționista a dat exemplul unui experiment.

Concluziile experimentului spun că satisfacția oferită de un aliment preferat poate reduce pofta de a continua să mănânci alte produse mai puțin atrăgătoare.

„Experiment: o femeie este pusă să deguste 2 sortimente de ciocolată. În prima zi i se oferă o ciocolată banală, obișnuită. Femeia mănâncă 2 bucăți. Apoi i se oferă o ciocolată fină, de calitate, deosebită. Ea mănâncă și din asta încă 2 bucăți. În total 4 bucăți. A doua zi povestea se repetă, doar că de data asta i se oferă prima oară ciocolata fină. Femeia ia 2 bucăți. Apoi i se oferă ciocolata obișnuită… și ce să vezi?!? Femeia spune că nu mai vrea, că e mulțumită cu cele 2 bucăți inițiale!”, a spus Mihaela Bilic.

Trucul care te ajută să mănânci mai puțin

Așadar, experimentul arată că atunci când începi cu alimentul care îți oferă cea mai mare satisfacție, senzația de sațietate apare mai repede, iar tentația de a continua să mănânci scade considerabil.

Mihaela Bilic spune că persoanele care lasă la final ceea ce le place cel mai mult tind să ignore senzația de sațietate și să mănânce încontinuu, până ajung la „recompensa” din farfurie.

„În practică și consumatorii se împart în 2 categorii: unii care încep masa cu ce e mai bun în farfurie și care nu au niciodată probleme cu greutatea și alții care lasă pentru final ce e mai bun și, din păcate, se luptă mereu cu kilogramele în plus. Explicația e simplă: când te așteaptă ceva bun, senzația de sațietate va fi ignorată și vei mânca tot din farfurie, ca să obții recompensa! Începeți cu ce vă place cel mai mult, în felul ăsta sunt șanse să vă săturați rapid și să lăsați mâncarea mai puțin atrăgătoare în farfurie. Când procedezi așa ești mai detașat, mai nepăsător, nu te forțezi să mănânci tot, nu-ți pare rău de ce rămâne… iar la final ajungi să mănânci mai puțin. Merită încercat!”, a spus Mihaela Bilic.

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