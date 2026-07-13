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Cea mai iubită nutriționistă a românilor dezvăluie dieta care face senzație în Anglia. Regula celor „30 de grame” promite să schimbe modul în care slăbești

De: Paul Hangerli 13/07/2026 | 05:40
Cea mai iubită nutriționistă a românilor dezvăluie dieta care face senzație în Anglia. Regula celor „30 de grame” promite să schimbe modul în care slăbești
Dieta de 30 de grame prezentată de Mihaela Bilic, sursa-colaj CANCAN.RO
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 Mihaela Bilic, una dintre cele mai apreciate și urmărite nutriționiste din România, atrage atenția asupra unei metode de alimentație care a devenit extrem de populară în Marea Britanie. Denumită „dieta celor 30 de grame”, aceasta nu se bazează pe înfometare sau pe număratul obsesiv al caloriilor, ci pe câteva reguli simple care urmăresc să ofere sațietate, să îmbunătățească sănătatea intestinală și să ajute la scăderea în greutate.

Mihaela Bilic: „Dacă ați crezut că s-a inventat totul în materie de slăbit, v-ați înșelat”

Nutriționista spune că noul concept alimentar câștigă tot mai mult teren în Anglia și are la bază trei reguli ușor de urmat. Potrivit acesteia, dieta este concepută astfel încât să poată fi integrată fără dificultate în viața de zi cu zi și să nu impună restricții greu de respectat.

„Dacă ați crezut că s-a inventat totul în materie de slăbit, ei bine, v-ați înșelat! În Anglia este la mare modă. Dieta se bazează pe trei reguli simple – consumul a 30 de legume diferite în fiecare săptămână, 30 g de fibre în fiecare zi și 30 g de proteine la fiecare masă. Principiile sunt gândite astfel încât să se potrivească perfect vieții sociale, fiind și ușor de adaptat pentru toate gusturile”, a precizat Mihaela Bilic într-o postare publicată pe Facebook.

Prima regulă: cât mai multe legume și fructe de culori diferite

Unul dintre principiile de bază ale dietei este diversitatea. Mihaela Bilic recomandă consumul a cât mai multe tipuri de legume și fructe pe parcursul unei săptămâni, indiferent dacă sunt proaspete, congelate sau conservate.

Specialista spune că varietatea culorilor înseamnă și o varietate de nutrienți, motiv pentru care recomandă introducerea în alimentație a unor produse precum morcovii galbeni și mov, ardeii și roșiile în mai multe culori, fasolea neagră sau lintea portocalie.

Fibrele, cheia unei digestii sănătoase și a sațietății

A doua regulă a dietei presupune consumul zilnic a 30 de grame de fibre. Potrivit Mihaelei Bilic, acestea au un rol esențial în hrănirea microbiotei intestinale și acționează ca prebiotice, contribuind la buna funcționare a sistemului digestiv.

Nutriționista explică și de ce fibrele ajută indirect la controlul greutății.

„Fibrele trebuie mestecate și cu cât mestecăm mai mult, cu atât ne săturăm mai repede”, spune Mihaela Bilic.

Cu alte cuvinte, alimentele bogate în fibre obligă organismul să mestece mai mult, ceea ce favorizează instalarea senzației de sațietate și poate reduce cantitatea de hrană consumată la o masă.

De ce sunt importante cele 30 de grame de proteine la fiecare masă

A treia regulă vizează aportul de proteine. Mihaela Bilic recomandă ca fiecare masă principală să conțină aproximativ 30 de grame de proteine, deoarece acestea contribuie atât la controlul apetitului, cât și la menținerea masei musculare în timpul procesului de slăbire.

„Proteinele dau sațietate, cresc masa musculară, au calorii negative, nu se pot transforma în grăsime de depozit și ajută la slăbit”, spune Mihaela Bilic.

Sursele recomandate sunt carnea, peștele, ouăle, brânza proaspătă, semințele și nucile. Pentru persoanele care urmează o dietă vegetariană, nutriționista recomandă fasolea, mazărea, lintea și quinoa, asociate cu cereale pentru a asigura aportul tuturor aminoacizilor esențiali.

Alte recomandări pentru cei care vor să slăbească

Pe lângă regula celor 30 de grame, Mihaela Bilic recomandă eliminarea produselor cu zahăr adăugat, reducerea porțiilor de mâncare fără a număra obsesiv caloriile, renunțarea la gustările dintre mesele principale și consumul amidonoaselor după răcire.

Cartofii, pastele și orezul consumate reci dezvoltă o cantitate mai mare de amidon rezistent, un tip de carbohidrat care este digerat mai lent și poate contribui la un control mai bun al glicemiei și al senzației de foame.

Potrivit nutriționistei, aceste reguli simple pot fi integrate cu ușurință în alimentația de zi cu zi și reprezintă o alternativă mai ușor de urmat decât dietele restrictive bazate pe înfometare sau pe eliminarea completă a unor grupe de alimente.

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