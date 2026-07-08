Secretul celei mai ușoare „cure de slăbit”, dezvăluit de Mihaela Bilic. Mesajul care le va face pe multe femei să zâmbească

Vara vine, aproape în fiecare an, la pachet cu aceeași grijă pentru multe femei: câteva kilograme în plus și hainele care nu mai stau așa cum și-ar dori. Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine însă cu o „cură de slăbit” diferită de toate celelalte. Este, de fapt, o glumă cu un mesaj cât se poate de serios: înainte de diete și de obsesia pentru o anumită măsură la haine, merită să ne bucurăm de vară și să fim mai îngăduitori cu noi înșine.

„Secretul” prin care poți să „slăbești” peste noapte

Mihaela Bilic își începe mesajul într-o notă amuzantă, dar care ascunde un adevăr pe care multe femei îl cunosc prea bine. În loc să propună o dietă-minune sau un truc miraculos, medicul spune că există o metodă prin care poți părea mai suplă chiar de a doua zi.

„Nu vreau să vă necăjiți că a venit vara și v-a găsit cu mai multe kilograme decât vă doreați. Există o soluție rapidă și eficientă de a «slăbi» peste noapte: haine cu un număr mai mari! Sau, mai bine spus, haine pe măsura voastră reală, nu cea la care ați dori să fiți.”

Obsesia pentru o măsură mai mică ne face să arătăm mai rău

Nutriționista atrage atenția asupra unui obicei extrem de răspândit: cumpărarea unor haine prea mici, cu speranța că „în curând vor veni bine”. În realitate, spune ea, efectul este exact invers.

„Nu e o noutate ce vă spun, s-a observat că femeile au tendința să-și cumpere haine fixe, care le strâng și în care abia intră, pe principiul «vreau să mai slăbesc puțin»… Și în așteptarea acestui slăbit, arată în majoritatea timpului de parcă s-au îngrășat! De vină sunt și hainele prost alese.”

Un experiment simplu care poate schimba felul în care te vezi

Mihaela Bilic le provoacă pe femei să facă un exercițiu simplu: să lase pentru câteva zile deoparte hainele foarte strâmte și să aleagă piese vestimentare care le vin cu adevărat bine.

Potrivit medicului, un tricou lejer, o rochie dreaptă sau renunțarea la blugii care abia se închid pot schimba complet imaginea pe care o proiectăm și, implicit, felul în care ne simțim.

„Vă invit să faceți această încercare: sigur aveți în dulap haine care au o măsură în plus, uitați de obsesia lui 38! Alegeți un tricou care nu e mulat, care nu se lipește de corp – ceea ce voi numiți colăcei de grăsime poate fi doar piele lipsită de tonus, care arată inestetic. Luați o rochie dreaptă în loc de una strânsă pe talie și renunțați câteva zile la blugii pe care abia îi închideți. Nici nu vă dați seama ce efect terapeutic vor avea remarcile de genul «Parcă ai mai slăbit!»”

Vara trebuie trăită, nu petrecută în luptă cu oglinda

În final, Mihaela Bilic subliniază că mesajul ei nu înseamnă renunțarea la un stil de viață sănătos sau abandonarea obiectivelor legate de siluetă. Ideea este alta: să nu amânăm bucuria de a trăi până în ziua în care cântarul va arăta cifra dorită.

Acceptarea propriului corp, chiar și atunci când nu este perfect, poate face mai mult pentru starea noastră de bine decât orice dietă drastică.

„Nu e vorba de trișat, nici de abandonat cura de slăbire. E vorba de a trăi acum și a te bucura de prezent, de a accepta un 42 real, de a fi mai puțin nemulțumită de tine. Și va veni și vremea lui 38! Acordați un zâmbet verii din haine care flutură pe voi, e așa bine să poți respira în voie!”

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