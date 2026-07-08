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Se anunță schimbări majore în viața fostului soț al Andreei Ibacka: „O să aflăm că, al nostru Cabral, este din nou tătic”

De: roxana tudorescu 08/07/2026 | 05:50
Se anunță schimbări majore în viața fostului soț al Andreei Ibacka: „O să aflăm că, al nostru Cabral, este din nou tătic”
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După divorțul de Andreea Ibacka, Cabral pare gata să meargă mai departe. Prezentatorul a fost surprins recent în compania unei noi femei, iar imaginile au stârnit multe întrebări. În exclusivitate pentru CANCAN, numeroloagele Adina și Oana Timofte, susțin că acesta este doar începutul schimbărilor. Potrivit lor, Cabral nu își va mai ascunde relația, iar în perioada următoare ar putea face pași importanți pe plan sentimental. Mai mult, ele spun că nu exclud nici posibilitatea ca prezentatorul să anunțe că va deveni din nou tată. 

La doar câteva luni după ce el și Andreea Ibacka au confirmat divorțul, Cabral a fost surprins în noaptea de 5 iulie într-un club din Mamaia, în compania unei șatene misterioase. Cei doi au petrecut ore bune împreună, au dansat, au schimbat gesturi tandre și chiar s-au sărutat fără rețineri, în văzul tuturor. La finalul serii, au plecat împreună cu un taxi spre un hotel, lăsând restul poveștii în imaginația fiecăruia.

Din perspectiva numerologică, între Cabral și Andreea s-ar fi acumulat, în timp, diferențe de ritm, priorități și nevoi emoționale, aspecte care ar fi dus treptat la o distanțare. În opinia Oanei și Adinei Timofte, despărțirea nu pare rezultatul unui eveniment singular, ci consecința unor discuții și frământări care s-ar fi întins pe parcursul mai multor luni sau chiar ani.

Adina și Oana Timofte,despre escapada lui Cabral
„O să tot fie Cabral în centrul atenției.”

Tot gemenele numerologiei declarau că atât Andreea, cât și Cabral se aflau într-un fel de test al căsniciei. Lucrurile au început, de fapt, să se zdruncine între ei cu 2-3 ani în urmă. Sunt niște aspecte care, aș spune, au fost trecute cu vederea. Sunt două personalități extrem de puternice. Doar că Andreea voia să obțină, prin intermediul acestei căsnicii, mai multă stabilitate, pe când Cabral își dorea puțin mai multă libertate.

„Nu întâmplător au ieșit acum dovezi la iveală”

Potrivit Adinei și Oanei Timofte, ceea ce se vede acum este doar începutul, iar în perioada următoare viața lui Cabral ar urma să intre într-o etapă cu schimbări imporatnte și momente care vor atrage din nou atenția asupra prezentatorului:

Noi am vorbit despre Cabral și acum o lună jumătate, când am fost la voi, și am spus că pentru el apar multe schimbări în plan personal. Am recalculat acum vibrația lui actuală. Sunt clar mișcări importante în viața lui sentimentală. Nu întâmplător au ieșit acum dovezi la iveală, pentru că este luna în care el spune: „Gata, nu mă mai ascund. Vreau să ies, vreau să arăt, vreau să încep o viață nouă sentimentală.” Or să mai fie lucruri de descoperit la el, mai ales anul acesta. O să fie un boost, mai ales în august-septembrie, despre viața lui sentimentală. Se va arăta, va putea declara lucruri despre viața lui amoroasă. Este abia începutul vizibilității. În august-septembrie o să semneze un act important. O să fie iar în centrul atenției, fie prin declarațiile făcute de Andreea, fosta soție, ori prin alte dezvăluiri interesante, fie aflăm că, al nostru Cabral, este din nou tătic. Tot ce înseamnă familie, iubire și sentimental la el se întâmplă anul acesta. Relațiile lui ascunse au început de anul trecut, dar anul acesta el nu vrea să se mai ascundă. Vrea să spună: „Ăsta sunt eu, am divorțat, vreau să merg mai departe.” Și mai apare ceva mai sensibil și pe partea de sănătate. Este posibil să auzim că merge la niște analize sau că s-a descoperit ceva.

NU RATA: Ce spun Oana și Adina Timofte despre ruptura dintre Andreea și Cabral Ibacka. Au analizat culisele divorțului care a șocat showbizul: „De 2-3 ani scârțâia totul”

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