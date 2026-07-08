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Air fryer sau aragaz? Nutriționiștii spun care metodă păstrează mai bine vitaminele din alimente

De: Daniel Matei 08/07/2026 | 06:10
Air fryer sau aragaz? Nutriționiștii spun care metodă păstrează mai bine vitaminele din alimente
Sursa foto: Shutterstock
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Mulți oameni aleg să gătească la air fryer convinși că această metodă este mai sănătoasă decât prepararea alimentelor pe aragaz. Aparatul folosește foarte puțin ulei și oferă preparatelor o textură crocantă, însă întrebarea este dacă păstrează într-adevăr mai bine vitaminele și mineralele din alimente.

Potrivit unui material publicat de Real Simple, doi nutriționiști au explicat că răspunsul nu este atât de simplu. În funcție de aliment și de metoda folosită, atât air fryer-ul, cât și gătitul pe aragaz pot avea avantaje.

Avantajele gătitului la air fryer

Unul dintre cele mai mari avantaje ale air fryer-ului este că poate oferi alimente crocante folosind foarte puțin ulei, ceea ce reduce cantitatea de grăsimi și calorii din preparat.

În plus, unele cercetări arată că această metodă poate conserva mai bine antioxidanții din legume precum varza de Bruxelles, kale, broccoli sau varza roșie și cea verde, comparativ cu alte metode de preparare. Antioxidanții contribuie la protejarea organismului împotriva inflamației și susțin funcționarea sistemului imunitar.

„Unul dintre cele mai mari avantaje ale unui air fryer este capacitatea sa de a obține o textură crocantă, asemănătoare alimentelor prăjite, fără cantitatea mare de grăsime folosită în cazul prăjirii tradiționale în baie de ulei. Deși grăsimile, în special cele nesaturate, pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă, ele au un aport caloric ridicat. Prin urmare, utilizarea unui air fryer poate contribui la reducerea atât a cantității de grăsimi, cât și a numărului total de calorii din preparat”, explică Maxine Yeung, dietetician și fondatoarea companiei The Wellness Whisk.

Pe lângă faptul că reduce aportul de grăsimi și calorii, cercetările sugerează că prepararea alimentelor în air fryer poate fi și o metodă eficientă de păstrare a nutrienților.

„Studiile care au comparat gătitul în air fryer cu sotarea și prepararea la abur au arătat că air fryer-ul a oferit cel mai ridicat nivel de activitate antioxidantă în cazul unor legume precum varza de Bruxelles, kale, mugurii de broccoli și varza roșie și verde”, explică Melissa Jaeger, specialist în nutriție și coordonatoarea departamentului de nutriție al MyFitnessPal.

Acest lucru înseamnă că alimentele preparate în air fryer pot păstra o cantitate mai mare de antioxidanți, compuși care contribuie la reducerea inflamației și la susținerea sistemului imunitar, comparativ cu alte metode de gătire.

Nici aragazul nu este o alegere greșită

Specialiștii atrag însă atenția că „gătitul la aragaz” înseamnă mai multe tehnici diferite: fierbere, gătire la abur, sotare sau prăjire.

De exemplu, prepararea la abur păstrează mai bine vitamina C decât fierberea, în timp ce fierberea îndelungată poate determina pierderea unor vitamine hidrosolubile în apa de gătit. Totuși, dacă lichidul este consumat, așa cum se întâmplă în cazul supelor și tocănițelor, o parte dintre acești nutrienți este recuperată.

„Metoda de gătire pe aragaz pe care o alegi este mai importantă decât își imaginează mulți oameni. Prepararea la abur păstrează niveluri mai ridicate de vitamina C comparativ cu fierberea, mai ales dacă aceasta din urmă durează mai mult. În cazul legumelor proaspete precum broccoli, mangoldul, spanacul și dovlecelul, gătirea a dus chiar la creșterea nivelului de vitamina E, în timp ce cartofii dulci și morcovii au înregistrat o scădere a acesteia. De asemenea, deși unele substanțe nutritive se reduc în urma tratamentului termic, cum este vitamina C din roșii, altele cresc. Un exemplu este licopenul, un antioxidant din roșii, a cărui concentrație devine mai mare după gătire”, explică Melissa Jaeger.

În schimb, prăjirea în baie de ulei sau în tigaie, folosind cantități mari de ulei, poate crește conținutul de grăsimi și numărul de calorii al preparatului. Cu toate acestea, studiile arată că aceste metode pot păstra în continuare o mare parte dintre nutrienți, cu excepția celor sensibili la căldură, precum acidul folic și vitamina C, datorită timpului relativ scurt de preparare.

Concluzia specialiștilor este că nu există o metodă universal mai bună. Air fryer-ul poate păstra foarte bine nutrienții din anumite alimente și reduce cantitatea de grăsimi folosită la gătit, însă și prepararea pe aragaz poate fi la fel de sănătoasă atunci când sunt alese metode precum gătirea la abur sau sotarea și este evitată prepararea excesivă.

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