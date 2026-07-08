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Cum arată vila lui Ed Sheeran. Artistul și-a construit un adevărat „regat” în mijlocul naturii

De: Emanuela Cristescu 08/07/2026 | 06:40
Cum arată vila lui Ed Sheeran. Artistul și-a construit un adevărat „regat” în mijlocul naturii
Cum arată vila de milioane în care locuiește Ed Sheeran. Artistul și-a construit un adevărat „regat” în mijlocul naturii
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Ed Sheeran (35 de ani) și-a transformat visul în realitate. Departe de agitația marilor orașe, artistul locuiește într-un domeniu spectaculos din Suffolk, Marea Britanie, unde fiecare colț al proprietății pare gândit până la cel mai mic detaliu.

Nu vorbim despre o simplă vilă, ci despre un complex impresionant care s-a extins de la an la an și care astăzi este cunoscut de localnici drept „Sheeranville”.

Totul a început în 2012, când cântărețul a cumpărat prima casă de pe proprietate. De atunci, de fiecare dată când o locuință din apropiere a fost scoasă la vânzare, Ed Sheeran a profitat de ocazie și a cumpărat-o. În prezent, domeniul este format din cinci clădiri principale, înconjurate de terenuri întinse, copaci și câmpuri care oferă intimitatea pe care artistul și-a dorit-o.

Cum arată vila lui Ed Sheeran

Casa principală este un conac istoric, renovat și modernizat fără să-și piardă farmecul original. În interior, artistul și-a amenajat toate facilitățile necesare pentru a nu fi nevoit să plece prea des de acasă. Proprietatea include o piscină interioară, o sală de fitness modernă și spații generoase dedicate relaxării.

Însă ceea ce face domeniul cu adevărat special sunt construcțiile din jurul vilei. Ed Sheeran și-a amenajat propriul pub, inspirat de localurile tradiționale britanice. Clădirea este conectată printr-un tunel subteran cu locuința principală, iar în interior se află chiar și un cinematograf privat, unde artistul poate urmări filme alături de familie și prieteni.

„Știu că pare ciudat să ai un pub în propria grădină. Dar dacă vin prietenii pe la mine, putem mânca acolo, iar dacă ei vor să mai rămână, eu mă pot întoarce pur și simplu în casa principală. Îmi place această separare. Mai ales acum, de când sunt tată. În plus, este mult mai plăcut să ieși la masă fără ca cineva să te fotografieze”, a spus artistul.

Și-a făcut casă în copac și lac artificial

Nici exteriorul nu este mai puțin spectaculos. Pe proprietate se află o casă în copac de dimensiuni impresionante, un fost hambar transformat într-un garaj pentru mașinile sale de lux și un lac artificial care completează imaginea unui domeniu desprins parcă dintr-o poveste.

Vecinii spun că proprietatea s-a schimbat radical în ultimii ani și că artistul continuă să investească în extinderea ei. Nu de puține ori, lucrările au atras atenția autorităților locale, însă Ed Sheeran nu și-a ascuns niciodată dorința de a transforma locul într-un refugiu perfect pentru el și familia sa.

Cu o avere impresionantă, cântărețul și-ar fi putut cumpăra o vilă luxoasă în orice colț al lumii. În schimb, el a ales să investească în locul în care se simte cel mai bine, aproape de orașul în care a crescut.

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