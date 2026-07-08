Acasă » Exclusiv » Dorian Popa, adio vacanță liniștită! Nu a apucat bine să se așeze pe șezlong că a și fost luat în primire

Dorian Popa, adio vacanță liniștită! Nu a apucat bine să se așeze pe șezlong că a și fost luat în primire

De: Adrian Vâlceanu 08/07/2026 | 07:50
Dorian Popa, adio vacanță liniștită! Nu a apucat bine să se așeze pe șezlong că a și fost luat în primire
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri români și un model pentru foarte mulți tineri. Chiar tot mai tineri, dacă e să judecăm după imaginile în care a fost surprins de CANCAN.RO, pe plaja din Mamaia, unde n-a avut parte de prea multă liniște și pace. Ce să-i faci, celebritatea e uneori o povară, dar una dulce în cazul lui Dorian. Cu cine dă mâna? Avem imagini A-DO-RA-BI-LE!

Dorian Popa și-a luat soția, studenta Andreea, și s-a dus pe plajă, să mai uite necazurile. El poartă un slip negru, fără îndoială în semn de doliu pentru regretatul Cheluțu, incredibilul cățel al lui Dorian, care s-a stins anul acesta, eveniment care l-a determinat pe Dorian să-și amâne planificata lună de miere cu Andreea, superba lui soție.

Dorian se gândea la o plecare în Sardinia, o a doua lună de miere, dar iată că trecerea în neființă a lui Cheluțu i-a tăiat cheful de orice. Totuși, ca să nu piardă zilele cu soare, Dorian a luat-o pe Andreea și s-au dus câteva zile pe litoralul românesc, la Mamaia. Dar nici aici Dorian nu are parte de pace. Muncă, muncă, muncă pentru Dorian. Dar nu în folosul comunității, cum a fost luna trecută, când Dorian descoperea cât de neglijenți sunt românii cu aruncatul gunoiului – detalii AICI.

Dorian Popa dă noroc cu un băiețel adorabil

Dorian e cât se poate de grijuliu cu corpul său. Se dă peste tot cu SPF și mai ales pe picioare, care sunt acoperite parțial cu tatuaje și sunt mult mai albe decât torso-ul lui Dorian, care a stat la soare mult mai mult, inclusiv iarna, pentru că nu e ușor să faci vizualizări, trebuie să te dezbraci chiar și când e frig, așa cum Dorian a demonstrat la ședința foto cu Cori, din noiembrie anul trecut: imaginile sunt AICI.

Tratamentul corporal este întrerupt însă de o familie cu băiețel adorabil, cam de un anișor. Tati, mami și bebe vin frumos lângă șezlongul lui Dorian și solicită o poză cu mezinul, iar Dorian acceptă, firește. El a fost mereu un suflet de aur! Pentru un efect frumos, Dorian dă mâna cu juniorul, care însă trebuie convins până să întindă mâna lui. Dar Dorian îl convinge, că nu degeaba e influencer! Imaginile sunt absolut adorabile.

Sejurul lui Dorian continuă, cel puțin până îi mai trece supărarea și decide să plece în Sardinia. Până atunci, rămâne același băiat de zahăr, săritor și muncitor. În imagini se vede cât de grijuliu este cu soția sa Andreea, îi ia bagajele din mână și le pune el în mașină, pentru ca ea să fie relaxată. Good Dorian!

CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA ȘI-A ANULAT LUNA DE MIERE! MOTIVUL CARE I-A SCHIMBAT COMPLET PLANURILE

NU RATA: CÂT COSTĂ CEASUL PE CARE DORIAN POPA L-A PURTAT ÎN ZIUA ÎN CARE A MERS SĂ FACĂ MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gabi Tamaș, uluit de maestrul în relații și dating! Dan Alexa a ajuns la alt nivel! E atât de bun că-i aduc femeile flori
Exclusiv
Gabi Tamaș, uluit de maestrul în relații și dating! Dan Alexa a ajuns la alt nivel! E atât…
Se anunță schimbări majore în viața fostului soț al Andreei Ibacka: „O să aflăm că, al nostru Cabral, este din nou tătic”
Exclusiv
Se anunță schimbări majore în viața fostului soț al Andreei Ibacka: „O să aflăm că, al nostru Cabral,…
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
Mediafax
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la...
Glonțul-fantomă care a găurit plafonul unei mașini în Capitală dă bătăi de cap anchetatorilor. Pistolul ar putea aparține unui polițist și a fost deschis dosar penal pentru distrugere.
Gandul.ro
Glonțul-fantomă care a găurit plafonul unei mașini în Capitală dă bătăi de cap...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui fenomen: „Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”
Adevarul
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui...
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”
Digi24
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce...
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările fruntașe
Mediafax
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările...
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei sunt cu ciorba în gură și tu cu burta pe masă”
Click.ro
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei...
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
Digi 24
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
Am văzut noua Dacia Striker 2026. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia Striker 2026. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus relația
go4it.ro
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus...
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Glonțul-fantomă care a găurit plafonul unei mașini în Capitală dă bătăi de cap anchetatorilor. Pistolul ar putea aparține unui polițist și a fost deschis dosar penal pentru distrugere.
Gandul.ro
Glonțul-fantomă care a găurit plafonul unei mașini în Capitală dă bătăi de cap anchetatorilor. Pistolul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Scandal uriaș la Cupa Mondială. Kylian Mbappé a izbucnit după atacurile rasiste ale unei senatoare: ...
Scandal uriaș la Cupa Mondială. Kylian Mbappé a izbucnit după atacurile rasiste ale unei senatoare: „Nu reprezentați Paraguayul”
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Ce înseamnă steagul roșu pe litoral. Când nu ai voie să intri în apă
Ce înseamnă steagul roșu pe litoral. Când nu ai voie să intri în apă
Localitatea faimoasă din România în care un singur elev a dat BAC-ul în 2026. Ce note a luat
Localitatea faimoasă din România în care un singur elev a dat BAC-ul în 2026. Ce note a luat
Richard Gere, într-o nouă poveste de iubire. Partenera lui este cu aproape jumătate de secol mai tânără
Richard Gere, într-o nouă poveste de iubire. Partenera lui este cu aproape jumătate de secol mai tânără
Zodiile care intră într-o etapă decisivă. O alegere le poate schimba complet planurile
Zodiile care intră într-o etapă decisivă. O alegere le poate schimba complet planurile
Vezi toate știrile