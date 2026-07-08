Dorian Popa, adio vacanță liniștită! Nu a apucat bine să se așeze pe șezlong că a și fost luat în primire

Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri români și un model pentru foarte mulți tineri. Chiar tot mai tineri, dacă e să judecăm după imaginile în care a fost surprins de CANCAN.RO, pe plaja din Mamaia, unde n-a avut parte de prea multă liniște și pace. Ce să-i faci, celebritatea e uneori o povară, dar una dulce în cazul lui Dorian. Cu cine dă mâna? Avem imagini A-DO-RA-BI-LE!

Dorian Popa și-a luat soția, studenta Andreea, și s-a dus pe plajă, să mai uite necazurile. El poartă un slip negru, fără îndoială în semn de doliu pentru regretatul Cheluțu, incredibilul cățel al lui Dorian, care s-a stins anul acesta, eveniment care l-a determinat pe Dorian să-și amâne planificata lună de miere cu Andreea, superba lui soție.

Dorian se gândea la o plecare în Sardinia, o a doua lună de miere, dar iată că trecerea în neființă a lui Cheluțu i-a tăiat cheful de orice. Totuși, ca să nu piardă zilele cu soare, Dorian a luat-o pe Andreea și s-au dus câteva zile pe litoralul românesc, la Mamaia. Dar nici aici Dorian nu are parte de pace. Muncă, muncă, muncă pentru Dorian. Dar nu în folosul comunității, cum a fost luna trecută, când Dorian descoperea cât de neglijenți sunt românii cu aruncatul gunoiului – detalii AICI.

Dorian e cât se poate de grijuliu cu corpul său. Se dă peste tot cu SPF și mai ales pe picioare, care sunt acoperite parțial cu tatuaje și sunt mult mai albe decât torso-ul lui Dorian, care a stat la soare mult mai mult, inclusiv iarna, pentru că nu e ușor să faci vizualizări, trebuie să te dezbraci chiar și când e frig, așa cum Dorian a demonstrat la ședința foto cu Cori, din noiembrie anul trecut: imaginile sunt AICI.

Tratamentul corporal este întrerupt însă de o familie cu băiețel adorabil, cam de un anișor. Tati, mami și bebe vin frumos lângă șezlongul lui Dorian și solicită o poză cu mezinul, iar Dorian acceptă, firește. El a fost mereu un suflet de aur! Pentru un efect frumos, Dorian dă mâna cu juniorul, care însă trebuie convins până să întindă mâna lui. Dar Dorian îl convinge, că nu degeaba e influencer! Imaginile sunt absolut adorabile.

Sejurul lui Dorian continuă, cel puțin până îi mai trece supărarea și decide să plece în Sardinia. Până atunci, rămâne același băiat de zahăr, săritor și muncitor. În imagini se vede cât de grijuliu este cu soția sa Andreea, îi ia bagajele din mână și le pune el în mașină, pentru ca ea să fie relaxată. Good Dorian!

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