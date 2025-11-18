Acasă » Exclusiv » Atenție! Urmează imagini absolut banale! Dorian Popa la bustul gol, cu Rolls-ul „parcat artistic” pe trecere

Atenție! Urmează imagini absolut banale! Dorian Popa la bustul gol, cu Rolls-ul „parcat artistic” pe trecere

De: Adrian Vâlceanu 18/11/2025 | 23:40
Muncă, muncă și iar muncă! Vloggerul român de origine divină (pardon, constănțeană) Dorian Popa, zeul nonconformist al live-urilor, a fost reperat de CANCAN.RO în timpul unui making of. Dorian filma ceva, motiv pentru care șoferul a oprit Rolls-Royce-ul pe trecerea de pietoni. Atenție, urmează imagini banale cu Dorian Popa, absolut nimic senzațional, doar el la bustul gol pe un frig umed de noiembrie!

Scenă obișnuită prin Capitală. Dorian Popa a fost surprins de CANCAN.RO la filmare prin București. Vloggerul poartă o geacă galbenă care ar face invidios orice suveranist, dar îi intră frigul pe la pătrățelele umflate.

Dorian Popa își etalează pătrățelele ziua în amiaza mare

Așa că Dorian traversează uitându-se atent și în stânga și în dreapta, ca să nu rateze niciun fan, apoi se duce la portbagaj, dă jos geaca, rămâne la bustul gol, ținuta lui tradițională, după care își pune un tricou fără mâneci, fiindu-i probabil puțin frig. Și asta se cheamă o zi de marți la Dorian Popa!

Dorian Popa e pe tricepsul de pietoni!

Totul se întâmplă sub privirile experte ale lui Cory, consultanta de imagine a lui Dorian Popa, care adoptă însă o ținută mai degrabă conservatoare, cu hanorac tip marsupiu și leggingși de culoare închisă. Totuși, are pantofi supradimensionați, exact ca Dorian. Se văd abilitățile lui de influencer!

Ei, dar ce vedem într-una din poze? Portbagajul Rolls-ului este deosebit de curat și ordonat. Se vede mâna de gospodină a lui Cory. De obicei portbagajul bărbaților români e ticsit de bidoane, lansete, lăzi cu gem de la țară, o șufă de tractare și niște clești de redresat bateria. Nu și la Dorian, a cărui viață este doar despre el însuși, el e propria sa misiune în viață. Rezultatele muncii de atâția și atâția ani se văd. Dar într-o altă poză Dorian își expune profilul, care arată cât de tânăr e Dorian Popa de fapt și cât de diferit e față de imaginea lui clasică, frontală, cu dinții cu fațete albe, cu care și-a obișnuit și epatat fanii.

Cory, entuziasmată peste măsură de Dorian Popa

Oare câți români sesizează că, la fel ca în imagini, Dorian Popa se schimbă? Pe zi ce trece devine o versiune tot mai ideală a lui însuși, ca și cum ar sculpta ca să găsească în interiorul său acea formă perfectă la care visează. Inventiv și mai ales original, Dorian e mereu o apariție colorată și energică. La fel și în pozele de acum. Mereu în acțiune, mereu gata să lanseze ceva și mai trăznit, și mai creativ, dar mai ales și mai despre el însuși.

Zi de zi, vloggerul îi încântă pe fani cu conținut senzațional. Dar, chiar dacă renunță la haine mai rapid decât un pacient la dermatologie, Dorian Popa nu renunță la lanțul gros de aur (metalul zeilor) de la grumazul lui vânjos, semn că are busola valorilor destul de bine orientată, spre perfecțiune. Iluzia că viața lui Dorian Popa e ușoară e fix asta: o iluzie. Nu e chiar totul perfect în lumea lui Dorian. La un moment dat paparazzi îl surprind cum  își dă jos geaca și o șterge cu șervețele. O mică pată pe o zi altfel perfectă?

CITEȘTE ȘI: Dorian Popa, masă câmpenească pe capota Rolls Royce-ului. „Alergic” la firimituri, a înfulecat pe nerăsuflate, în fața supermarketului!

NU RATA: Dorian Popa i-a pus inima pe tavă, inelul pe deget și… E șefă pe bolidul de 400.000 €!

