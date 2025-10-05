Dorian Popa, masă câmpenească pe capota Rolls Royce-ului. „Alergic” la firimituri, a înfulecat pe nerăsuflate, în fața supermarketului!

Dorian Popa nu mai contenește să ne surprindă. Are el acest talent înnăscut de a face show din orice. De data aceasta, din micul dejun, luat într-un mod total neașteptat și nefiresc (pentru alții). CANCAN.RO are imagini tari cu vloggerul, care a făcut din preaiubitul lui Rolls Royce o masă ad-hoc, în văzul tuturor. Totul s-a întâmplat în plină stradă, în văzul tuturor, în fața unui supermarket. Lui i-a păsat că este luat în vizor de toți oamenii care făceau cumpărături dis de dimineață? Bineînțeles că nu!

Dorian Popa reușește să atragă atenția de fiecare dată, indiferent unde se află. De data aceasta, a reușit cu brio să-și depășească propriul nivel și s-a gândit să rescrie regulile mesei în public. Scena pentru întreg spectacolul a fost o parcare de la un supermarket, acolo unde influencerul a pus de o „masă câmpenească” pe Rolls Royce-ul lui. Da, ați citit bine! Pe, nu în mașină!🤣

Păi nu știați că așa se servește „micul dejun al campionilor”? Pe mulți cai putere, altfel nu are același gust. Bine, dacă e să analizăm produsele pe care le-a consumat Dorian, nu sunt tocmai „prietene” cu colesterolul, dar cu câteva ore la sală se rezolvă! Cu toate acestea, grijă mare, Doriane, patiserie azi, patiserie mânie…adio abdomen!

Dorian Popa a luat micul dejun pe capotă

Când te lovește foamea, nu mai ții cont că ești persoană publică, că se poate uita lumea cu un ochi critic la tine, în timp ce înfuleci pe nerăsuflate, în văzul tuturor. Bine, situația aceasta putea fi evitată cu ușurință, dacă Dorian ar fi ales să își ia produsele și să le consume în interiorul bolidului. Știți, așa cum face toată lumea.🤣 Cu siguranță gestul său nu a venit din dorința de a fi original și…diferit, ci pentru că vloggerul nu suportă firimiturile. Mai ales în Rolls Royce-ul lui. Așa că a preferat să devoreze afară produsele de patiserie, frumos întinse pe capotă.

Ar fi avut și alte variante mai sănătoase, ba chiar l-am putut observa ușor debusolat prin supermarket, căutând cea mai bună variantă pentru un mic dejun rapid. Produsele de patiserie i-au făcut cu ochiul și clasica sana, nimic altceva. Nu tu fructe, o legumă, nimic! Dar nu judecăm acum poftele matinale ale influencerului, ci „modul de operare”. Oare așa face și acasă, atunci când consumă preparate mai „pretențioase”? Iese în fața casei, ca să nu facă firmituri înăuntru?

