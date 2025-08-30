Acasă » Exclusiv » Cum a ”ars-o” Dorian Popa pe Babs, după petrecerea dată de frații Tate! S-a folosit de iubită și de… Ema Uta!

Cum a ”ars-o” Dorian Popa pe Babs, după petrecerea dată de frații Tate! S-a folosit de iubită și de… Ema Uta!

De: Andrei Iovan 30/08/2025 | 23:40
Dorian Popa a avut o relație apropiată cu frații Tate, el fiind cel care, de altfel, i-a sfătuit cum să devină persoane publice. Asta după ce britanicii i-au împrumutat două limuzine din garajul lor de lux, pentru filmările la o reclamă. Prietenia lor nu a durat însă prea mult. Și s-a rupt din motive mai puțin cunoscute. La luni distanță, Babs, devenită fosta lui Dorian, a fost prezentă la o petrecere organizată de frații Tate, la munte. Vloggerului nu i-a picat, se pare, prea bine această mică escapadă a femeii cu care s-a iubit 11 ani. Și a contraatacat. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Babs și Dorian Popa s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an și jumătate, după o relație de 11 ani. Ambii au păstrat discreția privind motivul separării. S-au evitat de atunci și s-au mai întâlnit o singură dată, întâmplător, la o nuntă. Iar picanteriile abia acum încep să apară.

dorian poap si babs despartire
Dorian Popa și Babs pe vremea când formau un cuplu/ Sursa foto: Instagram

Ei bine, chiar și dacă s-au despărțit, se pare că orgoliul încă îi domină, atunci când vine vorba de fostul partener. Cel puțin pe Dorian Popa, protagonistul povestirii pe care v-o prezentăm, în continuare.

Dorian Popa, despre frații Tate

Vloggerul a fost prieten cu frații Tate pe care el însuși i-ar fi sfătuit, potrivit propriilor mărturisiri, cum să ajungă persoane publice. Înaintea acestui episod însă, Dorian Popa a apelat la cei doi pentru a-i împrumuta două dintre limuzinele lor de lux, pentru o ședință foto la o reclamă pentru un brand de haine.

„Eu am fost primul om pe care frații Tate l-au invitat pe Cheiul Dâmboviței, la o cafea. Ei voiau să intre în Social Media. Și le-am explicat tot ce consideram eu că au de făcut. Ne-am strâns mâinile apoi. Eu când le-am cerut două mașini pentru filmări pentru un brand de haine, mi le-au dat fără să stea pe gânduri”, povestea artistul în anul 2023.

De la frații Tate, la Ema Uta

Prietenia dintre Dorian și frații Tate nu a durat însă prea mult. Și s-a rupt din motive mai puțin cunoscute. Tot cam în aceeași perioadă s-a destrămat și relația artistului cu Babs, femeia lângă care a reușit să construiască un mic imperiu financiar. La scurt timp, Babs, pe numele său real Claudia Iosif, rupea și ea amiciția cu Ema Uta. De ce facem aceste precizări? Tocmai pentru că, după despărțirea de Dorian Popa, Babs a mers la o petrecere, la munte, organizată tocmai de… frații Tate. Ce a urmat după a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, o persoană care a fost apropiată fostului cuplu:

„Babs nu are nicio legătură cu frații Tate. A fost doar la acea petrecere, după care nu s-au mai întâlnit. Lui Dorian nu prea i-a convenit că fosta a mers acolo. Și, chiar dacă în trecut nu avea nicio afinitate față de Ema Uta, și-a dus iubita la ea, să o machieze. Știa foarte bine că era la cuțite cu Babs și că nu-și mai vorbeau. A făcut apoi publice amănunte de la acea ședință, promovând-o în același timp pe Ema Uta”.

Coincidență sau răzbunare? Cert este doar că Babs și Ema nu-și mai vorbesc de luni bune, iar gestul lui Dorian pare un dur contraatac la adresa fostei iubite.

