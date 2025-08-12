Babs nu a plecat cu mâna goala după despărţire! Dorian Popa risca să rămână cu casa goală, dar… A despăgubit-o!

Babs și Dorian Popa au creat împreună un mic imperiu financiar de-a lungul relației lor de 11 ani. Partajul dintre cei doi foști iubiți, care nu au fost însă căsătoriți și nici nu au avut vreun contract de concubinaj încheiat, a fost unul la mica înțelegere. Pentru că şi ea a avut o contribuție majoră la venitul cuplului, Babs nu a plecat cu mâna goală. Nu de alta, dar artistul risca să rămână cu casa goală. Asta dacă nu ar fi despăgubit-o, dat fiind faptul că aceasta cumpărase cea mai mare parte a bunurilor din vila în care au locuit împreună. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Babs și Dorian Popa nu-și mai vorbesc de mai bine de un an și jumătate. S-au întâlnit doar întâmplător, recent, la o nuntă la care ambii au fost invitați. S-au salutat și nimic mai mult! În prezent, după o relație de 11 ani, cei doi nu mai au nimic de împărțit.

Ce risca Dorian Popa dacă nu-și despăgubea fosta iubită

Noi amănunte ies însă la iveală în ceea ce privește averea achiziționată împreună de-a lungul anilor. Ei bine, potrivit unei persoane apropiate fostului cuplu, artistul a despăgubit-o cu o sumă de bani și pentru că altfel acesta risca să rămână cu casa goală! Mai precis, Babs ar fi putut pleca cu toate bunurile din vila în care au locuit, majoritatea achiziționate de ea.

„În primii ani ai relației lor, cea mai importantă sursă de venit era atelierul lui Babs. Apoi, în ultimii patru ani petrecuți împreună, când Dorian a început să câștige foarte bine, ambii aduceau bani în casă. Astfel, au reușit să-și asigure un trai liniștit și să nu ducă lipsă de nimic. Babs a fost însă cea care s-a ocupat de aranjarea vilei pe care și-au făcut-o. Ea a cumpărat cam toate bunurile de acolo”, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO sursa mai sus-menționată.

Motvul pentru care Dorian Popa i-a cedat lui Babs mașina

Astfel că, Dorian i-a cedat una dintre vilele construite, dar și o sumă de bani, care au acoperit cheltuielile făcute de Babs cu amenajarea noiii sale case. Claudia Iosif a rămas în același timp și cu limuzina de lux luată în timpul relației.

„Mașina nu a fost vreun cadou de la Dorian. Ambii au plătit rate la ea. Cum el deja își luase limuzina visurilor sale și deja avea ca target alt gen de mașini, aceasta i-a rămas lui Babs. Ea a renunțat de asemenea și la copilul lor de suflet, Cheluțu, câinele pe care l-au crescut împreună și de care ambii erau foarte atașați”, a completat aceeași sursă.

În prezent, artistul locuiește în vila în care a stat cu Claudia împreună cu actuala sa iubită, care e studentă la medicină.

Nu rata: Prima poză cu iubitul lui Babs! Fosta lui Dorian Popa i-a dedicat o piesă de dragoste, iar el a răsfățat-o

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.