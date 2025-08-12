Acasă » Exclusiv » Babs nu a plecat cu mâna goala după despărţire! Dorian Popa risca să rămână cu casa goală, dar… A despăgubit-o!

Babs nu a plecat cu mâna goala după despărţire! Dorian Popa risca să rămână cu casa goală, dar… A despăgubit-o!

De: Andrei Iovan 12/08/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Babs și Dorian Popa au creat împreună un mic imperiu financiar de-a lungul relației lor de 11 ani. Partajul dintre cei doi foști iubiți, care nu au fost însă căsătoriți și nici nu au avut vreun contract de concubinaj încheiat, a fost unul la mica înțelegere. Pentru că şi ea a avut o contribuție majoră la venitul cuplului, Babs nu a plecat cu mâna goală. Nu de alta, dar artistul risca să rămână cu casa goală. Asta dacă nu ar fi despăgubit-o, dat fiind faptul că aceasta cumpărase cea mai mare parte a bunurilor din vila în care au locuit împreună. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Babs și Dorian Popa nu-și mai vorbesc de mai bine de un an și jumătate. S-au întâlnit doar întâmplător, recent, la o nuntă la care ambii au fost invitați. S-au salutat și nimic mai mult! În prezent, după o relație de 11 ani, cei doi nu mai au nimic de împărțit.

Dorian Popa și Claudia Iosif / (Sursa: Instagram)

Ce risca Dorian Popa dacă nu-și despăgubea fosta iubită

Noi amănunte ies însă la iveală în ceea ce privește averea achiziționată împreună de-a lungul anilor. Ei bine, potrivit unei persoane apropiate fostului cuplu, artistul a despăgubit-o cu o sumă de bani și pentru că altfel acesta risca să rămână cu casa goală! Mai precis, Babs ar fi putut pleca cu toate bunurile din vila în care au locuit, majoritatea achiziționate de ea.

„În primii ani ai relației lor, cea mai importantă sursă de venit era atelierul lui Babs. Apoi, în ultimii patru ani petrecuți împreună, când Dorian a început să câștige foarte bine, ambii aduceau bani în casă. Astfel, au reușit să-și asigure un trai liniștit și să nu ducă lipsă de nimic. Babs a fost însă cea care s-a ocupat de aranjarea vilei pe care și-au făcut-o. Ea a cumpărat cam toate bunurile de acolo”, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO sursa mai sus-menționată.

PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Motvul pentru care Dorian Popa i-a cedat lui Babs mașina

Astfel că, Dorian i-a cedat una dintre vilele construite, dar și o sumă de bani, care au acoperit cheltuielile făcute de Babs cu amenajarea noiii sale case. Claudia Iosif a rămas în același timp și cu limuzina de lux luată în timpul relației.

„Mașina nu a fost vreun cadou de la Dorian. Ambii au plătit rate la ea. Cum el deja își luase limuzina visurilor sale și deja avea ca target alt gen de mașini, aceasta i-a rămas lui Babs. Ea a renunțat de asemenea și la copilul lor de suflet, Cheluțu, câinele pe care l-au crescut împreună și de care ambii erau foarte atașați”, a completat aceeași sursă.

În prezent, artistul locuiește în vila în care a stat cu Claudia împreună cu actuala sa iubită, care e studentă la medicină.

Nu rata: Prima poză cu iubitul lui Babs! Fosta lui Dorian Popa i-a dedicat o piesă de dragoste, iar el a răsfățat-o

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. Dominatoarea Kenya a pus biciul pe el!
Exclusiv
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. Dominatoarea Kenya…
Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!
Exclusiv
Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
Mediafax
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este...
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”
Gandul.ro
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a încasat banii şi ce a primit Mihaela Rădulescu
Adevarul
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Casa Albă: Întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Trump
Mediafax
Casa Albă: Întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Trump
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
Click.ro
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei...
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Digi 24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a...
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme”
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin....
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani
kanald.ro
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație...
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
kfetele.ro
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator.
observatornews.ro
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
go4it.ro
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de...
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
Fanatik.ro
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru...
Euro, monedă oficială în România? BNR s-a pregătit pentru tipărirea bancnotelor: Este necesar să trecem la euro
Capital.ro
Euro, monedă oficială în România? BNR s-a pregătit pentru tipărirea bancnotelor: Este necesar să trecem...
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Fotbalul românesc a pierdut o adevărată legendă. Moartea sa lasă un gol profund
Capital.ro
Fotbalul românesc a pierdut o adevărată legendă. Moartea sa lasă un gol profund
Condamnarea care a ruinat o viață. Povestea reală care a devenit o tragedie demnă de teatru
evz.ro
Condamnarea care a ruinat o viață. Povestea reală care a devenit o tragedie demnă de...
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
Gandul.ro
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
Îmi aştept sfârşitul! Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate
as.ro
Îmi aştept sfârşitul! Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: Nu am ieşit din casă de un an...
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar...
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii:
radioimpuls.ro
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip,...
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro...
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui...
Andreea Berecleanu, călătorie cu trenul la mare. Surpriză ciudată la întoarcere
Yellow News
Andreea Berecleanu, călătorie cu trenul la mare. Surpriză ciudată la întoarcere
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. ...
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. Dominatoarea Kenya a pus biciul pe el!
Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!
Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!
Dan Alexa şi Andrada s-au înțeles la notar, după ce bruneta l-a ”tradus” cu Alex Bodi! Antrenorul ...
Dan Alexa şi Andrada s-au înțeles la notar, după ce bruneta l-a ”tradus” cu Alex Bodi! Antrenorul a făcut primele declaraţii
Întâlnirea secretă dintre Dumitru Dragomir și Ion Iliescu! Un SPP-ist i-a bătut la ușă la ora ...
Întâlnirea secretă dintre Dumitru Dragomir și Ion Iliescu! Un SPP-ist i-a bătut la ușă la ora 23:00 și…
Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii ...
Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează
Ispita Cătălin, detalii picante din spatele camerelor de filmat de la Insula iubirii. A plecat sau ...
Ispita Cătălin, detalii picante din spatele camerelor de filmat de la Insula iubirii. A plecat sau nu singur din Thailanda?
Vezi toate știrile
×