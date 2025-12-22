Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget

BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget

De: roxana tudorescu 22/12/2025 | 13:49
BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
Bancul zilei

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Astăzi vă arătăm o discuție de familie între un electrician și fiul său. Deznodământul este hilar. 

Un electrician își vede băiețelul bandajat la un deget.

-Ce ai pățit, micuțule?

-Am prins o albină de capătul neizolat!

Fiul electricianului se accidentează la deget
Fiul electricianului se accidentează la deget

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă.

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

VEZI ȘI:
Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | „Iubire, simt că tu vrei să mă părăsești”
Bancuri
BANC | „Iubire, simt că tu vrei să mă părăsești”
BANC | Copilul își întreabă părinții: „Ce-mi luați de ziua mea?”
Bancuri
BANC | Copilul își întreabă părinții: „Ce-mi luați de ziua mea?”
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20 de ...
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20 de ani tocmai a fost divulgat
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Numele lui Meghan Markle, în dosarul Epstein?! Scandalul care cutremură Casa Regală a Marii Britanii
Numele lui Meghan Markle, în dosarul Epstein?! Scandalul care cutremură Casa Regală a Marii Britanii
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu făceam ...
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu făceam plângere la compania aeriană”
Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct ...
Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct nu s-a abținut: „Ține-mă, Doamne”
Vezi toate știrile
×