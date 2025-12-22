Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct nu s-a abținut: „Ține-mă, Doamne”

Nu este 1 aprilie, dar Mirela Vaida a primit farsa vieții ei! Vedeta a împărtășit fanii momentul șocant în care a realizat ce i-a pregătit fiu ei, Vladimir. A rămas cu gura căscată când a văzut ce a făcut copilul! Toate detaliile în articol.

Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite și cunoscute prezentatoare de la noi. Ea are o comunitate mare de fani cărora le împărtășește activitățile sale zilnice, atât mai plăcute, cât și mai neplăcute. Printre acestea se numără cea mai recentă care le-a stârnit râsul tuturor celor care o urmăresc.

Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă

Mirela Vaida nu a cunoscut succesul doar din punct de vedere profesional, dar și pe plan personal. Vedeta TV are o familie mare de care este mândră, iar cei trei copii ai ei îi aduc bucurii zilnice. Cu toate astea, ea nu se aștepta la ceea ce avea să primească din partea fiului ei mijlociu, Vladimir.

Vladimir a dovedit cât de inventiv este atunci când i-a făcut o farsă de zilei mari mamei lui. Mirela Vaida s-a trezit cu portofelul lipit de mobilă de către fiul ei. Ce nu a știut băiețelul însă este că lipiciul folosit de el era unul foarte puternic. Deznodământul? Vedeta TV a rămas și fără portofel și cu mobila stricată.

„Vladimir a vrut să facă un prank și a lipit portofelul de mobilă cu super glue…Ține-mă, Doamne”, a scris Mirela Vaida, pe Instagram.

