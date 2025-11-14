Acasă » Știri » Mirela Vaida s-a enervat teribil când a auzit apărarea Ancuței Cârcu, după ce crema vândută de ea a desfigurat o femeie: ”Zici că e regina Angliei”

Mirela Vaida s-a enervat teribil când a auzit apărarea Ancuței Cârcu, după ce crema vândută de ea a desfigurat o femeie: ”Zici că e regina Angliei”

De: Mirela Loșniță 14/11/2025 | 08:14
Mirela Vaida s-a enervat teribil când a auzit apărarea Ancuței Cârcu, după ce crema vândută de ea a desfigurat o femeie: ”Zici că e regina Angliei”

O femeie din Bistrița a fost internată în stare gravă la spital după ce a folosit o cremă ce conținea clorură de mercur amoniacală. Produsul a fost cumpărat de aceasta de la o firmă din Bistrița, care achiziționa produse farmaceutice și le comercializa sub marcă proprie.

Ancuța Cîrcu, o femeie în vârstă de 42 de ani, a fabricat prima bombă cosmetică cu mercur. Aceasta a cumpărat creme care conțin clorură de mercur amoniacală din mai multe farmacii, le-a recondiționat și le-a vândut sub marcă proprie, fără să aibă dreptul să desfășoare operațiuni cu produse farmaceutice.

Mirela Vaida, reacție acidă la adresa Ancuței Cîrcu

Femeia susține că nu este vinovată de acuzațiile privind vânzarea acestor creme cu mercur, spunând că produsul „CREMĂ DE ALBIRE” este achiziționat de la farmacii și realizat pe baza unei rețete magistrale aprobate de Ministerul Sănătății. Aceasta a precizat că nu are nicio implicare în procesul de producție sau stabilire a rețetei, fiind responsabilă doar de comercializarea acestuia.

Pe parcursul anului 2024, Ancuța Cîrcu ar fi cumpărat de la mai multe farmacii creme care conțin clorură de mercur amoniacală, pe care ulterior le-ar fi ambalat și vândut sub sigla proprie. O femeie care a fost la un pas să își piardă viața din cauza cremei vândute de aceasta.

Femeia a povestit despre drama prin care a trecut, spunând că soțul său a rămas fără locul de muncă din Italia, pentru că a trebuit să se întoarcă de urgență să o îngrijească. În octombrie 2025, un spital a sesizat că o femeie care ar fi cumpărat și folosit una dintre creme ar fi suferit o intoxicație cu mercur.

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au pus în executare 5 mandate de percheziție la sediul unor persoane juridice și domiciliile unor persoane, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Acest subiect a stârnit numeroase reacții și a fost intens comentat în cadrul emisiunii Mirelei Vaida. Vedeta a avut o reacție nervoasă și i-a transmis un mesaj dur Ancuței Cîrcu.

„Doamna Ancuța zici că e Regina Angliei. Are o atitudine… În primul rând, e lașă, că a zis colegilor noștri că intră în legătură directă cu noi și acum nu ne mai răspunde. Din punctul meu de vedere, nu stă în picioare nicio scuză din momentul în care alegi să fugi de răspundere și să nu ai un pic de empatie pentru această femeie și să nu ai un punct de vedere pentru publicul care îți cumpără cremele de atâta vreme. Doamna Ancuța, m-aș fi așteptat de la dumneavoastră măcar să vă cereți scuze de la femeia pe care era să o băgați în mormânt”, a fost mesajul transmis de Mirela Vaida în direct.

Crema cu mercur era vândută cu sume cuprinse între 300 și 500 de lei. Poliția și Direcția de Sănătate Publică au fost sesizate de urgență, iar acum vânzătoarea este acuzată de trafic de produse sau substanțe toxice și vătămare corporală. De asemenea, oamenii legii au descoperit că firma femeii din Bistrița raportase în 2023 o cifră de afaceri de peste 1.000.000 de lei.

