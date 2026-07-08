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Gabi Tamaș, uluit de maestrul în relații și dating! Dan Alexa a ajuns la alt nivel! E atât de bun că-i aduc femeile flori

De: Adrian Vâlceanu 08/07/2026 | 06:50
Gabi Tamaș, uluit de maestrul în relații și dating! Dan Alexa a ajuns la alt nivel! E atât de bun că-i aduc femeile flori
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Dan Alexa continuă mentoratul cu protejatul său mai tânăr, Gabi Tamaș, pe care a decis să-l învețe cum stă treaba cu femeile, să-l îndrume pe calea cea bună și să-i arate câteva scheme care merg foarte bine. E ca la pescuit, trebuie să știi zona, momeala, cum să nădești locul, sunt multe de spus. Și rezultatele deja se văd. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi shaolini ai iubirii la o întâlnire cu două admiratoare. Cine sunt fetele și cum s-a terminat totul, aflați chiar aici.

O zi deosebită pentru câștigătorul Survivor și posibil viitor președinte al României, Gabi Tamaș (noi am zis-o primii!) și pentru amicul său, Dan Alexa. Cei doi au fost vizitați de două fete, antreprenoare din Timișoara, care au bătut cale lungă (cu un Opel) ca să-i viziteze pe participanții la Survivor.

Din datele pe care le avem, n-au venit special pentru Tamaș și Alexa, ci și pentru alți concurenți. Gabi Tamaș a fost cel care ne-a oferit mai multe detalii:

Fetele sunt din Timișoara și au o afacere acolo. Au venit la București special să le aducă foștilor concurenți de la Suvivor produsele pe care le vând ele și ne-am nimerit acolo. Iar pentru că aveau un drum lung înapoi, eu cu Dan, ca niște gentlemeni ce suntem, le-am invitat la masă. Au primit cadouri și Ramona și Gigi Burger, a declarat Gabi Tamaș pentru CANCAN.RO.

Filmul întâlnirii, buchet cu buchet!

Haideți să analizăm filmul acestei întâlniri de business. Nu știm ce vând timișorencele, dar știm ce oferă. Flori! Mai precis lui Dan Alexa. El nu pare deloc încurcat când fata în roșu îi oferă buchetul, probabil nu e prima dată când o femeie vine la el cu flori. Sigur, existau zvonuri, un întreg „folclor”, cum declara el însuși la Neatza cu Răzvan și Dani – detalii AICI. Dar chiar să primească flori de la fete? E de dat la ziar, ceea ce și facem! 😀

Tamaș și Alexa le conduc pe fete după ce au mâncat

În timpul mesei, Gabi Tamaș este mega haios, cum e el de obicei, face niște glume de abia are timp să mănânce, așa că recuperează pe reprize scurte. În tot acest timp Dan Alexa tace și… tace. Probabil asta e schema lui. Nu degeaba primește buchete cu flori. 

După ce mănâncă, urmează ședința foto, că doar fetele n-au venit degeaba tocmai de la Timișoara. Se încearcă mai multe poziții, mai multe combinații, doi băieți cu o fată, două fete cu un băiat, până la urmă iese ce trebuie și fetele pleacă satisfăcute.

În orice caz, fetele au ce le povesti nepoților peste ani și ani, când vor fi bunici și vor deschide albumele foto în sufragerie: „Uite, aici eram cu Gabi Tamaș, mare fotbalist, care a fost și președinte 😀 și cu Dan Alexa, un tip fain, no, o să-ți povestesc eu care era treaba cu el când te faci mai mare…” – cam așa vor povesti tinerele antreprenoare despre această vizită de neuitat cu vedetele de la București.

CITEȘTE ȘI:GABI TAMAȘ, MAI TANDRU CA NICIODATĂ. CUM A APĂRUT ALĂTURI DE SOȚIA LUI

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