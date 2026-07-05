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Gabi Tamaș, mai tandru ca niciodată. Cum a apărut alături de soția lui

De: David Ioan 05/07/2026 | 16:37
Gabi Tamaș, mai tandru ca niciodată. Cum a apărut alături de soția lui
Gabi Tamaș, mai tandru ca niciodată. Cum a apărut alături de soția lui. Foto: social media
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Gabi Tamaș și soția lui sunt împreună de aproape 22 de ani, iar aparițiile lor în ipostaze romantice sunt rare, însă recent au atras atenția urmăritorilor cu o serie de imagini publicate după o petrecere. Câștigătorul Survivor și Ioana sunt căsătoriți de 13 ani.

Cei doi formează un cuplu stabil de peste două decenii, iar în tot acest timp au construit o familie alături de fiica lor, Selena. Deși nu obișnuiesc să se afișeze des în momente tandre, fostul fotbalist a vorbit de mai multe ori despre sprijinul constant pe care l-a primit din partea soției. Imaginile recente, surprinse la un eveniment, îi arată într-o postură mult mai apropiată decât cea cu care publicul este obișnuit.

Gabi Tamaș, mai tandru ca niciodată. Cum a apărut alături de soția lui

Fotografia a fost publicată inițial de Ioana Tamaș, iar ulterior Gabi Tamaș a redistribuit-o pe profilul său.

Foto: Instagram

În urmă cu o săptămână, cei doi au urcat împreună, alături de fiica lor, pe Vârful Omu, la altitudinea de 2.507 metri, o ieșire în familie care a fost de asemenea documentată.

Cum a apărut alături de soția lui

Chiar dacă au depășit momente dificile și au menținut relația timp de mulți ani, Gabi Tamaș a recunoscut că în căsnicia lor există și discuții aprinse. Sportivul a explicat că neînțelegerile pornesc de la lucruri mărunte, inclusiv de la bani, pentru că Ioana este atentă la cheltuieli, în timp ce el nu se consideră la fel de riguros.

„Momentele unei căsnicii sunt și grele, și ușoare, și bune, și rele, și certuri, și necerturi, dar astea sunt într-o căsnicie. Nu putem zice că o căsnicie este wow, este extraordinară (…) Certurile sunt comune și vor veni. Noi ne-am înțeles foarte bine, ne înțelegem, ne certăm. De la toate, de la bani, de la nebani (…) Strânge tot (n.r. soția lui, Ioana), chiar mi-aș dori să îi văd conturile ei, ea le vede pe ale mele (n.r. râde)”, declara Gabi Tamaș.

Fostul fotbalist a admis și că el și Ioana au trecut printr-un moment critic, ajungând în pragul divorțului din cauza certurilor. Tamaș a spus că responsabilitatea a fost a lui, însă au decis să rămână împreună și să își continue relația.

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