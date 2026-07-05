Clipe neplăcute pentru o tiktokeriță din România. A povestit cum a fost furată în Turcia

Influencerița Adriana Ciriblan a trecut prin momente tensionate în vacanța petrecută în Turcia. Creatoarea de conținut le-a povestit urmăritorilor că a rămas fără geanta în care avea bani și telefonul soțului în doar câteva clipe de neatenție.

Plecată alături de Cristian cu autorulota, tiktokerița a ținut să îi avertizeze și pe cei care aleg această destinație să fie foarte atenți la bunurile personale.

Adriana Ciriblan a fost furată în Turcia

Ea a povestit că geanta a dispărut în doar câteva minute și că interior se aflau o sumă de bani și telefonul partenerului ei. Din fericire, cei doi cheltuiseră deja o parte din bani înainte de incident.

„Hai să le dăm motiv de fericire haterilor noștri și să vă spunem să aveți mare grijă când mergeți în Turcia, să nu lăsați gențile nicio secundă (…) Am lăsat geanta nici 2-3 minute lângă noi și ne-am întors la o poză (…) A furat geanta cu bani în ea, cu telefon, cu mai multe chestii, aia e.

Asta să fie paguba, am pierdut mai mult la viața noastră. Cu telefonul meu făceam poză și telefonul lui era acolo. Bine măcar că am apucat să cheltuim o mare parte din bani, au rămas o mare parte acolo, asta este”, a spus Adriana Ciriblan pe TikTok.

Cine este persoana pe care o bănuiește

După ce și-a dat seama că geanta a dispărut, Adriana Ciriblan a încercat să refacă în minte tot ce s-a întâmplat înainte de incident. Influencerița a spus că are suspiciuni în privința unei femei care s-ar fi aflat foarte aproape de ei chiar înainte să observe furtul. Cu toate acestea, ea nu are dovezi.

În același timp, influencerița a spus că, privind lucrurile la rece, consideră că situația putea fi mult mai gravă. Cheia autorulotei nu se afla în geanta furată, iar acest detaliu le-a permis să își continue vacanța fără alte probleme.

„Ideea este că nu am prins-o. Eu bănuiesc cine este (…) Trecuse fix printre noi, aia era cea mai aproape de noi și a zis «Scuze». Eu mă oftic, dar în același timp, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am prins-o în fapt, că dacă o prindeam, ajungeam eu la poliție (…) Bine că nu era cheia la autorulotă acolo, că dacă era cheia rămâneam și pe drumuri. Nu știu ce am fi făcut”, a mai spus tiktokerița.

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