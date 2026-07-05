Anda Adam a slăbit mult și arată spectaculos în costum de baie. Imaginile care au atras toate privirile

Anda Adam (46 de ani) s-a afișat într-o formă fizică de invidiat și a atras imediat toate privirile. Artista a trecut printr-o transformare spectaculoasă, a scăpat de kilogramele în plus și nu ratează nicio ocazie să-și pună în valoare silueta.

Din punct de vedere sentimental, interpreta se scaldă în lux și iubire. După separarea de tatăl fetiței sale, artista și-a regăsit zâmbetul în brațele partenerului actual, Joseph, cel care a reușit să o cucerească definitiv și să o ducă în fața altarului în anul 2022.

Anda Adam, poze incendiare după ce a slăbit

Fosta concurentă de la „Asia Express” profită din plin de vremea caldă și fuge la piscină ori de câte ori are ocazia, dând o lecție de stil și senzualitate tuturor colegelor de breaslă.

De data aceasta, cântăreața s-a fotografiat într-un costum de baie din două piese, de o nuanță roșie ca focul, echipament minuscul care i-a conturat perfect formele apetisante și talia subțiată. Schimbarea drastică de look și silueta de sirenă i-au făcut pe urmăritori să sară imediat în secțiunea de comentarii cu complimente.

„A slăbit frumos Anda”, „Superbă”, i-au spus fanii.

Cum își menține silueta

Anda Adam merge aproape zilnic la sală și urmează un regim alimentar atent calculat, bazat pe multe protein și deficit caloric. Artista a spus că nu mai consumă deloc zahăr și că își îndulcește cafeaua cu Stevia.

„Merg în fiecare zi la sală, de 5 ori pe săptămână și mănânc foarte proteic”, a declarat ea.

Artista a dezvăluit și care este secretul siluetei sale. La micul dejun optează pentru ouă, avocado și brânză slabă, iar la prânz consumă, de regulă, carne de pui sau de curcan, alături de o porție redusă de orez sau quinoa și o salată generoasă. Între mesele principale alege gustări ușoare, precum iaurt grecesc cu nuci, iar seara preferă pește ori carne slabă, servite împreună cu legume la grătar sau preparate la abur.

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