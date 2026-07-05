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Care este adevărul din spatele succesului artistei. Nicole Cherry: „Eram Justin Bieber al României”

De: roxana tudorescu 05/07/2026 | 19:14
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„Justin Bieber al României!” Așa se descria Nicole Cherry la începutul carierei, după ce a simțit pentru prima dată valul de iubire al fanilor. Artista povestește cum a trăit succesul încă din adolescență, cine sunt vedetele care i-au fost alături la început de drum și dezvăluie amintiri pe care nu le va uita niciodată. Toate mărturisirile pot fi urmărite în cadrul emisiunii „Cancan Exclusiv” pe canalul de YouTube CANCAN.

Connect-R, Alex Velea și Smiley s-au numărat printre artiștii care i-au fost alături lui Nicole Cherry încă de la începutul carierei. Cântăreața a dezvăluit că sprijinul lor a însemnat enorm pentru ea, iar gesturile și încurajările primite în acea perioadă au rămas de neuitat. Astăzi, muzica celor trei artiști este ascultată și de fiica sa, care este o mare fană și își dorește să îi întâlnească cât de des se poate.

Nicole Cherry, invitată în platoul CANCAN
Nicole Cherry, invitată în platoul CANCAN

CANCAN: Tu te-ai trezit direct faimoasă, nu ai avut copilăria în spatele blocului.

Nicole Cherry: Dar nici nu mi-am dorit altfel. Eu asta mi-am dorit să fac. Pentru mine, copilăria mea avea legătură cu muzica, cu tot ceea ce însemnau concertele la acel moment, întâlnirea cu copiii. Mă întâlneam cu copii de vârsta mea și era extraordinar să fiu acest Justin Bieber al României. M-am simțit așa. A fost o perioadă pe care nu o să o uit niciodată, pe care am savurat-o și de care m-am bucurat din plin.

„Era extraordinar să fiu acest Justin Bieber al României”

CANCAN: Ce îi spuneai mamei?

Nicole Cherry: Că sunt Justin Bieber al României. Așa i-am spus după primul clip muzical la care am participat. Atunci a fost și o întâlnire destul de agresivă, aș spune eu, cu fanii mei. Am simțit acel fanatism pe care orice artist, la început de drum, își dorește să îl aibă. Este ceva chiar frumos. M-am bucurat și i-am spus mamei: „Mami, în sfârșit am în față publicul și am fost atât de bine primită, încât aceasta este cea mai bună răsplată pe care o poate primi un artist.”

CANCAN: Ce înseamnă Connect-R pentru tine?

Nicole Cherry: Este parte din copilăria mea. Un artist care mereu a fost acolo și, cel puțin, „Se poartă vara” este unul dintre cele mai importante hituri ale mele, când mă gândesc la toată cariera mea. Este un artist desăvârșit, o sursă de inspirație. El era atunci la curent cu tot ce lansam eu, ne întâlneam la evenimente și, la un moment dat, am primit un telefon de la el. A fost genul de telefon pe care orice artist aflat la început de drum îl așteaptă. Am fost norocoasă din acest punct de vedere, pentru că mulți artiști m-au susținut.

CANCAN: Și Anastasia îl ascultă? Este fan?

Nicole Cherry: Da, da. Mare fană este Izabela, dar îl iubește foarte mult și pe Smiley. Atât pe Alex Velea, Connect-R, cât și pe Smiley, pentru că au avut acel album împreună și o colaborare atât de frumoasă. Este frumos să îți vezi copilul că apreciază muzica și artiștii români buni, că deja vrea poze cu ei, să le pun muzica lor și spune: „Vreau să îi văd.”

„Nu o să uit aceste clipe!”

CANCAN: În afară de Relu, cine a mai fost lângă tine?

Nicole Cherry: De la început, Alex Velea și Smiley. O bună parte din perioada mea de început a fost construită alături de ei. Nu o să uit aceste clipe și, mereu când am ocazia, le mulțumesc și ne amintim de început. La „Vara mea”, primul ghid mi-a fost făcut de Smiley.

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