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Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate

De: Emanuela Cristescu 05/07/2026 | 19:51
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
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Actorul Cosmin Seleși ( 49 de ani), care e mereu cu zâmbetul pe buze și gata să-i facă pe cei din jur să râdă, a lăsat deoparte imaginea pe care publicul o cunoaște și a făcut una dintre cele mai sincere confesiuni din ultimii ani.

Actorul și prezentatorul TV a povestit despre lupta cu anxietatea, mărturisind că, dincolo de aparițiile impecabile de pe scenă și din fața camerelor de filmat, a trecut prin momente extrem de dificile. El a spus că a ales să își spună povestea tocmai pentru că știe cât de greu este să treci singur printr-o astfel de experiență.

Cosmin Seleși, mai sincer ca niciodată

Seleși a spus că astăzi se află într-o perioadă bună a vieții sale, dar că echilibrul pe care îl are acum a venit după ani întregi în care s-a confruntat cu frici, nesiguranță și stări pe care cu greu le putea controla.

„Salutare, oameni dragi! Astăzi vreau să vă vorbesc despre ceva ce nu se vede la televizor, pe scenă sau în pozele cu zâmbetul pe buze. Vreau să vă vorbesc despre anxietate. Este o realitate cu care mă confrunt de câțiva ani încoace.

Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate

Vă scriu aceste rânduri dintr-un punct extrem de bun și de pozitiv al vieții mele. Sunt bine, iar asta îmi dă o energie fantastică. Însă, tocmai pentru că privesc lucrurile cu detașare acum, știu și respect enorm cât de greu, lung și sinuos a fost acest drum”, a transmis Cosmin Seleși.

Cosmin Seleși a povestit că una dintre cele mai mari capcane ale anxietății este faptul că cei din jur nu văd prin ce trece, de fapt, persoana care suferă. Actorul a recunoscut că, în timp ce oamenii îl vedeau zâmbind și plin de energie, el se lupta cu stări care îi afectau viața de zi cu zi.

„A fost o luptă reală cu noduri în gât, cu nopți nedormite și cu momente în care mintea îți joacă feste, deși din exterior pare că le ai pe toate sub control”, a mărturisit acesta.

„Vulnerabilitatea este o dovadă uriașă de curaj”

Dincolo de propria experiență, el a vrut ca mesajul său să fie o încurajare pentru cei care se confruntă cu anxietatea și simt că sunt singuri în această luptă. Actorul a spus că înțelege perfect prin ce trec și că există speranță, chiar dacă, în anumite momente, totul pare fără ieșire.

„De aceea am simțit să fac această postare acum. Pentru că știu prin ce treceți cei care sunteți chiar acum în mijlocul acelei furtuni. Vă simt, vă înțeleg perfect teama, neputința și singurătatea care vin la pachet cu stările astea. Vreau să vedeți în povestea mea o dovadă vie că există o cale de ieșire și că se poate”, a scris Seleși.

Actorul le-a mai spus celor care se confruntă cu astfel de probleme că nu trebuie să se rușineze să ceară ajutor și că terapia poate reprezenta un pas esențial spre vindecare.

„Am învățat pe propria-mi piele că vulnerabilitatea este o dovadă uriașă de curaj. Este esențial să învățăm să ne gestionăm singuri aceste stări, să ne căutăm echilibrul în interior și să nu ne mai lăsăm influențați sau destabilizați de factorii externi sau de zgomotul din jur.

Și vreau să o spun clar și răspicat, pentru oricine are nevoie să audă asta: nu este absolut nicio rușine să faci terapie! Să ceri ajutor când simți că e prea mult și să lucrezi cu tine sunt adevăratele superputeri. Dacă treceți prin asta chiar acum, respirați adânc și aveți încredere. Nu e o rușine să nu fii bine mereu, dar se poate trece peste. Aveți grijă de voi și de mintea voastră! Vă îmbrățișez. Doamne ajută!”, a încheiat Seleși.

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