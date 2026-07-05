Răzvan Lucescu a dat lovitura! Va pregăti Al-Sadd FC în următoarele două sezoane

Tehnicianul român Răzvan Lucescu a parafat duminică un acord pe două sezoane cu clubul Al Sadd FC, formație de top din campionatul Qatarului.

Anunțul a fost făcut de gruparea qatareză, care a confirmat instalarea lui Lucescu pe banca tehnică pentru următorii ani. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Răzvan Lucescu a dat lovitura!

„Răzvan Lucescu este noul antrenor al lui Al Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane”, a transmis campioana Qatarului pe pagina oficială, precizând că acesta îl va înlocui pe italianul Roberto Mancini.

Presa din Golf notează că salariul anual al lui Lucescu Jr. se ridică la aproximativ 3,5 milioane de euro pe sezon, sumă ce poate crește în funcție de performanțele obținute în competițiile interne și internaționale.

Va pregăti Al-Sadd FC în următoarele două sezoane

Mutarea vine la scurt timp după ce PAOK Salonic a comunicat, vineri, 19 iunie, încetarea colaborării cu tehnicianul român, care se afla la conducerea echipei din 2021. Clubul grec a subliniat că despărțirea s-a produs de comun acord.

„Răzvan Lucescu şi-a legat numele de una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului. Cu devotament, pasiune şi muncă neîncetată, el a contribuit decisiv la atingerea unor obiective majore şi la formarea unei echipe care a oferit momente unice suporterilor noştri. Parcursul nostru comun a fost marcat de titluri, victorii importante, emoţii intense şi momente care vor rămâne de neuitat în memoria familiei PAOK. Mai presus de toate, însă, a fost caracterizat de respect reciproc şi de o relaţie profundă, construită de-a lungul tuturor acestor ani. Familia PAOK îi mulţumeşte călduros lui Răzvan Lucescu pentru tot ceea ce a oferit clubului şi îi urează sănătate, fericire personală şi mult succes în continuare. Răzvan va rămâne întotdeauna o parte importantă din istoria PAOK”, a transmis clubul elen în mesajul oficial.

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