Vedeta din „Oppenheimer” renunță la actorie după o carieră de 34 de ani. „Sunt frustrat, sătul și epuizat”

David Krumholtz, actorul cunoscut pentru rolurile din „Oppenheimer” și „The Santa Clause”, a anunțat că își pune cariera pe pauză pe termen nedeterminat, după mai bine de trei decenii petrecute la Hollywood. Actorul în vârstă de 48 de ani și-a explicat decizia într-un mesaj dur, în care și-a exprimat frustrarea față de modul în care funcționează industria cinematografică.

David Krumholtz a renunțat la actorie

Krumholtz a publicat mesajul pe rețelele sociale, afirmând că este „frustrat, sătul și epuizat” de ceea ce presupune în prezent o carieră de actor, potrivit Page Six.

„Am pus, într-un fel, cariera mea de actor pe pauză zilele trecute. Este ceva ce m-a îngrozit să fac ani de zile. Mai exact, mă temeam că voi rămâne fără bani și că nu voi putea suporta să fiu în afara industriei”, a scris el într-un mesaj postat luni și care, între timp, a fost șters.

De ce s-a săturat David Krumholtz de Hollywood

Actorul a explicat că nu mai este dispus să accepte anumite compromisuri pe care le consideră necesare pentru a rămâne relevant la Hollywood. Printre lucrurile care l-au nemulțumit se numără presiunea de a se promova constant pe rețelele sociale și dificultățile financiare cu care se confruntă actorii.

Actorul născut în New York a spus că a „trimis e-mailul definitiv” prin care a decis să renunțe și că a simțit un sentiment de ușurare.

„Un val uriaș de ușurare m-a cuprins. Nu sunt sigur ce voi face pentru bani de acum înainte sau cum voi reuși să fac asta, dar tocmai am înlăturat o povară enormă, a cărei greutate nici măcar nu am realizat-o cu adevărat până când nu a dispărut. Sunt frustrat, sătul, epuizat”, a scris el.

Krumholtz a spus că, în ultimul an, s-a luptat pentru roluri despre care consideră că îi oferă mai puțini bani și mai puține oportunități, în ciuda celor câteva decenii de experiență în industrie.

„Arta exploatatoare nu este artă. Iar artiștii merită să primească o remunerație echitabilă pentru munca prin care își ajută angajatorii să obțină profit”, a scris el.

O carieră începută în copilărie

David Krumholtz și-a început cariera de actor la o vârstă foarte fragedă. A devenit cunoscut publicului larg după aparițiile din filme precum „The Santa Clause”, în care l-a interpretat pe Bernard, unul dintre elfii lui Moș Crăciun.

Ulterior, actorul a avut numeroase roluri în filme și seriale de televiziune. Printre cele mai cunoscute se numără serialul „Numb3rs”, în care a jucat timp de șase sezoane, dar și producții precum „The Deuce”, „The Ballad of Buster Scruggs” și „Oppenheimer”.

În filmul regizat de Christopher Nolan, Krumholtz l-a interpretat pe fizicianul Isidor Isaac Rabi, unul dintre oamenii de știință implicați în Proiectul Manhattan.

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