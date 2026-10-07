Doliu în România! Medicul Sorin Manu a murit

Medicul Sorin Manu a murit, iar vestea a lăsat multă durere în rândul colegilor săi. Dispariția acestuia a fost anunțată chiar de reprezentanții clinicii în care și-a desfășurat activitatea.

Sorin Manu s-a stins din viață în dimineața zilei de 5 octombrie. Pentru cei care au lucrat cu el, momentul despărțirii a venit ca o veste cumplită.

„Cu tristețe în suflete, vrem să vă informăm că, în dimineața zilei de 5 octombrie, colegul nostru, domnul doctor Sorin Manu, s-a stins din viață”, au transmis reprezentanții unității medicale.

A murit medicul Sorin Manu!

În anii în care a profesat, Sorin Manu și-a câștigat respectul celor din jur prin implicarea sa în activitatea medicală. Colegii își amintesc de el nu doar ca profesionist, ci și ca mentor pentru generațiile care au venit după el.

Vestea dispariției sale a lăsat în urmă multă durere, iar cei care l-au cunoscut sunt gata să-i aducă un ultim omagiu.

„Tuturor celor care l-au cunoscut personal pe parcursul anilor, prieteni și pacienți deopotrivă, vă promitem că vom păstra vie amintirea lui ca parte intrinsecă a echipei noastre, ca om etern dedicat profesiei medicale, ca mentor pentru generațiile tinere”, se arată în mesajul colegilor.

Trupul neînsuflețit, depus la Capela Sfânta Ana

Cei care au lucrat alături de Sorin Manu au ținut să amintească și de latura sa umană. Dedicarea față de meserie și altruismul de care a dat dovadă pe parcursul carierei sunt lucrurile despre care colegii spun că vor rămâne în memoria tuturor.

„Dedicarea continuă și altruismul neîntrerupt de care a dat dovadă pe tot parcursul carierei sale nu vor fi uitate! Fie ca sufletul său să se odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții clinicii.

Trupul neînsuflețit al medicului Sorin Manu este depus la Capela Sfânta Ana. Cei care l-au cunoscut îi pot aduce un ultim omagiu și se pot reculege la căpătâiul său.

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