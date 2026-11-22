Ioana Tamaș a ales să stea departe de atenția publică, deși numele soțului său, fostul internațional Gabi Tamaș, a fost adesea prezent în prim-plan. Stabilită la Brașov alături de familie, aceasta și-a construit propriul drum profesional, valorificând experiența acumulată în domeniul sportului.

În timp ce Gabi Tamaș se confruntă cu probleme de natură juridică după incidentul petrecut în Centrul Vechi al Capitalei, soția sa își continuă activitatea la studioul de pilates pe care l-a deschis în Brașov. Afacerea reprezintă rezultatul unei pasiuni cultivate de-a lungul anilor pentru mișcare și un stil de viață activ.

De la gimnastică și schi la propria sală de pilates

Sportul a făcut parte din viața Ioanei Tamaș încă din copilărie. Aceasta a practicat gimnastica, iar ulterior și-a continuat pregătirea academică în același domeniu.

Ioana Tamaș a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializându-se în schi alpin. Alegerea a fost influențată și de faptul că a crescut în Brașov, unul dintre centrele importante ale sporturilor de iarnă din România.

Legătura cu sportul există și în familia Tamaș. Iosif Tamaș, tatăl fostului fotbalist, a practicat schiul fond și biatlonul.

După ani în care a rămas conectată la activitatea fizică, Ioana Tamaș a decis, în 2025, să își deschidă propria sală de pilates în Brașov, transformând astfel o pasiune personală într-un proiect profesional.

Cum a descoperit pasiunea pentru fitness

Un moment important în parcursul său a fost nașterea fiicei sale, Selena. După ce a devenit mamă, Ioana Tamaș și-a propus să își mențină forma fizică și a început să acorde o atenție tot mai mare antrenamentelor.

La acea vreme, familia locuia în Anglia, unde Gabi Tamaș evolua ca fotbalist. Experiența de atunci a determinat-o să transforme antrenamentele într-o rutină constantă.

„Pasiunea pentru fitness am descoperit-o după ce am adus-o pe lume pe fetiţa noastră, Selena, deoarece mi-am dorit întotdeauna să fiu o mamă tânără şi în formă. Am început să merg la sală pe vremea când soţul meu juca în Anglia, după care am revenit în România şi am continuat activitatea alături de antrenoarea mea. Pot spune că ea m-a ambiţionat şi a făcut din asta propriul meu stil de viaţă. Nu pot fără!”, a declarat Ioana Tamaș.

O relație începută în adolescență

Povestea de dragoste dintre Ioana și Gabi Tamaș a început în adolescență. Cei doi sunt originari din Brașov și s-au cunoscut când ea avea 16 ani, iar el 20 de ani.

Relația lor a continuat de-a lungul anilor, iar după opt ani petrecuți împreună au decis să se căsătorească.

„La mine așa a fost să fie, ne-am cunoscut de la o vârstă fragedă 16, respectiv 20 ani. Am crescut împreună, amândoi fiind din același oraș, Brașov. Ne-am căsătorit după 8 ani petrecuți ca iubiți”, a povestit Ioana Tamaș.

Cei doi și-au oficializat relația în anul 2012, după o relație de opt ani.

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