Momente neașteptate la bonfire-ul final de la Insula Iubirii! Prințul Marco a avut parte de o sperietură care nu a trecut neobservată, după ce a reacționat complet neașteptat în momentul în care a observat o insectă. Concurentul s-a ridicat brusc de pe buturuga pe care stătea, gestul său atrăgând imediat atenția celor din jur. Cea care a oferit explicația a fost chiar Bianca, partenera lui, care a dezvăluit că acesta are o teamă aparte de insectele zburătoare.

Bonfire-ul final a fost unul încărcat de emoții, confruntări și dezvăluiri pentru Bianca și Prințul Marco. După toate imaginile urmărite, discuțiile purtate și lucrurile pe care cei doi le-au aflat unul despre celălalt, atmosfera a fost presărată și cu un moment neașteptat, care a schimbat pentru câteva clipe registrul serios al întâlnirii.

Fobia ciudată a Prințului Marco

În timp ce se afla lângă Bianca, Prințul Marco a avut o reacție extrem de rapidă. Acesta a sărit de pe buturugă, de parcă ar fi fost ars, iar gestul său nu a trecut neobservat. Nu era vorba despre o nouă confruntare sau despre ceva ce spusese Bianca, ci despre o insectă care i-a provocat o sperietură zdravănă.

Bianca a intervenit imediat și a explicat motivul pentru care partenerul ei a reacționat în acest fel. Potrivit acesteia, Marco nu se simte deloc confortabil în preajma insectelor zburătoare, iar simpla apariție a uneia poate fi suficientă pentru a-l face să se ridice instantaneu și să se îndepărteze.

Astfel, în mijlocul unui moment în care toate privirile erau îndreptate asupra celor doi și asupra deciziilor pe care urmau să le ia, concurentul a demonstrat că există și alte lucruri care îl pot scoate rapid din zona de confort. De data aceasta, nu Bianca, nu imaginile de pe insulă și nici întrebările incomode au fost cele care l-au făcut să reacționeze, ci o insectă zburătoare.

Teama despre care a vorbit Bianca poate fi asociată cu entomofobia, cunoscută și sub denumirea de insectofobie. Aceasta reprezintă frica intensă de insecte, care poate apărea chiar și în situații în care acestea nu prezintă un pericol real pentru persoana respectivă.

În cazul insectelor zburătoare, reacțiile pot fi și mai puternice. Albinele, viespile, muștele, moliile, fluturii sau anumite specii de gândaci pot declanșa disconfort, agitație și chiar reacții instinctive de evitare. Pentru unele persoane, simpla apropiere a unei insecte este suficientă pentru a provoca o stare de panică.

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