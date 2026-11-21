Atmosfera s-a încins după apariția unor imagini cu Claudia și Eduard, iar subiectul a stârnit reacții puternice în platou. Prințul Marco a intervenit în apărarea lui Ionuț Mocăniță și a lansat mai multe atacuri la adresa lui Eduard, care nu a rămas fără replică.

Discuția despre relația dintre Claudia și Eduard a degenerat rapid într-un schimb de acuzații și ironii. După difuzarea imaginilor care i-au avut în prim-plan pe cei doi, Marco și-a exprimat susținerea pentru Mocăniță și a avut un discurs extrem de critic la adresa pilotului, în timp ce Eduard a răspuns ulterior cu aceeași monedă.

Prințul Marco l-a luat la țintă pe Eduard după imaginile cu Claudia

După ceremonia focului, Marco și Mocăniță au comentat secvențele urmărite, iar concurentul nu și-a ascuns deloc părerea despre apropierea dintre Claudia și ispita-pilot.

„Nu are ochi să vadă cum arată bărbatul ăsta și cum arată Mocăniță. Și cum este Mocăniță ca băiat.”

Ulterior, Marco și-a continuat tirul declarațiilor și s-a arătat uimit de alegerea făcută de Claudia.

„Nu știu ce ideal de bărbat are în viață, dar pilotul cu tine… nu aveți nicio treabă, frate!”, i-a spus acesta lui Mocăniță.

Concurentul a mers mai departe și a sugerat că Eduard a știut exact cum să se apropie de partenera rivalului său.

„Băiatul își face treaba. A văzut unde îi place ei…”, a remarcat Mocăniță.

Pe parcursul discuției, Marco a lansat și alte remarci ironice la adresa pilotului, comentând inclusiv aspectul său fizic.

„Nu ai văzut ce culoare a pielii… ars de la porumb, de la soarele de la porumb, frate. E d-ăla roșu, e… știi bronzul ăla de camionist?”

În cadrul testimonialului, concurentul a explicat că nu a fost surprins de evoluția situației dintre Claudia și Eduard, susținând că lucrurile păreau să meargă în această direcție încă de la început.

„Se vedea că ea era pregătită să aștepte prima greșeală a lui Mocăniță pentru a-și da scuza de a-l șterge din viața ei”, a declarat Marco.

La rândul său, Mocăniță a recunoscut că înțelege motivele pentru care Claudia s-a apropiat de ispita masculină, însă consideră că unele limite au fost depășite.

„Înțeleg de ce s-a apropiat de băiatul ăla, dar a dus-o prea mult cu jignirile la adresa mea, cu expunerea”, a spus acesta.

Eduard a răspuns acuzațiilor și a lansat un nou atac

La scurt timp după comentariile făcute de Prințul Marco, Eduard a avut o reacție extrem de dură. Acesta a contestat afirmațiile făcute despre el și a susținut că unele acuzații nu au niciun fundament.

Mai mult, pilotul a adus în discuție un episod petrecut în emisiune și a susținut că imaginile filmate de producție ar demonstra contrariul celor afirmate de rivalul său.

„S-a găsit gorobetele ăsta de la emisiune să mă jignească pe mine și să zică că n-aș fi dat banii înapoi. Păi ce crezi? Aceleași camere l-au filmat pe el când bâzâia. Eu zic că au surprins și momentul când am dat banii înapoi. A, și încă ceva. Fă, frate, ceva cu țâțele alea, că… Mergem la porumb mâine poimâine.”

Replica lui Eduard a alimentat și mai mult conflictul, iar schimbul de săgeți verbale dintre cei doi continuă să atragă atenția telespectatorilor care urmăresc cu interes evoluția relațiilor din cadrul emisiunii.