Experiența de la Insula Iubirii a luat o turnură neașteptată pentru Bianca, concurenta care a venit în Thailanda alături de Remi. Deși inițial participarea la emisiune părea să fie o ocazie de a-și testa relația, lucrurile s-au complicat după ce tânăra l-a cunoscut pe Narcis, una dintre ispitele masculine. Între cei doi s-a format rapid o apropiere, iar ceea ce părea la început o simplă atracție s-a transformat, cel puțin pentru Bianca, într-o poveste cu implicații emoționale mult mai puternice.

Pe parcursul zilelor petrecute pe insulă, Bianca și Narcis au devenit tot mai apropiați. Cei doi au petrecut mult timp împreună, au avut parte de momente intime, iar relația lor a depășit granițele unei simple interacțiuni între o concurentă și o ispită. Bianca a ajuns să dezvolte sentimente pentru Narcis, iar comportamentul ei a arătat că apropierea dintre ei începuse să conteze din ce în ce mai mult.

Ce răspuns a primit Bianca de la Narcis despre o posibilă relație

Mai mult, concurenta a ajuns în punctul în care și-a dorit ca povestea lor să nu se încheie odată cu experiența din Thailanda. Dacă pentru unii participanți relațiile cu ispitele rămân doar aventuri trăite în timpul emisiunii, Bianca a început să privească lucrurile diferit. Aceasta și-a imaginat că legătura dintre ea și Narcis ar putea continua și după ce filmările se vor încheia, motiv pentru care a decis să discute deschis cu el despre sentimentele sale și despre ceea ce își dorește în viitor.

Numai că răspunsul primit nu a fost deloc cel pe care îl spera. Narcis nu pare să împărtășească aceleași sentimente și nici nu își dorește să transforme apropierea de pe insulă într-o relație în afara emisiunii. Ispita a ales să fie sinceră cu Bianca și să îi transmită că nu este pregătită să îi ofere locul pe care aceasta și l-ar dori în viața lui.

„Te-am simțit. De câte ori am vorbit, noi n-am vorbit niciodată despre viitor, despre sentimente sau despre alte lucruri. Am vorbit doar despre ceea ce îți era ție benefic. Zi-mi dacă greșesc. Și focul pe care îl simți și îl văd în tine este mare și, cu cât l-am văzut mai mare, cu atât am sperat mai tare. Și mi-am dat seama că te rănesc, fiindcă nu simți același lucru. Trebuie să accepți că rolul meu în viața ta nu este cel pe care ți-l dorești și încă ține de amândoi, iar eu nu sunt pregătit deloc pentru locul ăsta. Și rolul meu în viața ta se apropie de final. Mi-am dat seama că eu m-am despărțit de două persoane în 21 de zile. Eu m-am despărțit până și de ispită.”, a spus Narcis.

Situația este cu atât mai complicată cu cât povestea dintre ei s-a desfășurat într-un interval foarte scurt, dar extrem de intens. Bianca a ajuns să se implice emoțional, în timp ce Narcis pare să fi privit legătura dintre ei dintr-o perspectivă diferită. Deși au existat momente de apropiere fizică și emoțională, acestea nu au fost suficiente pentru ca ispita să își dorească o continuare a relației după încheierea emisiunii.

„O să îți fiu recunoscătoare tot timpul. M-am despărțit de doi bărbați în 21 de zile. Povestea noastră a început aici și poate că tot aici a trebuit să se termine. A fost foarte intensă și foarte rapidă, cu foarte multe sentimente și emoții. Poate chestia asta l-a speriat.”, a spus și Bianca plângând.

Bianca a fost refuzată la dream date

După ce fetele trebuiau să aleagă o ispită pentru dateul de 24 de ore, Bianca l-a ales tot pe Narcis, chiar dacă el a spus că nu își dorește nimic cu ea. Narcis a refuzat să meargă cu ea și i-a transmis un mesaj în care i-a spus că nu e acel bărbat de care are nevoie.

„Nu e vorba despre mine, despre noi. E vorba despre ea și drumul ei. Am vrut să fiu prezent lângă ea atâta timp cât prezența mea îi face bine. Nu voi merge la Dream Date.”, a spus Narcis.

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