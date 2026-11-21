Iulia Albu are o slăbiciune culinară pe care nici aparițiile sofisticate, nici rigorile unui stil de viață atent nu par să o poată schimba: cartofii prăjiți! Concurenta noului sezon MasterChef Celebrity a făcut o mărturisire savuroasă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre preparatul în fața căruia nu prea are limite și a dezvăluit că există o singură problemă: nu își poate permite să îl mănânce atât de des pe cât și-ar dori. Mai mult, vedeta a povestit și ce face atunci când experimentele din bucătărie nu ies conform așteptărilor.

Când vine vorba despre preferințele culinare, Iulia Albu nu se ascunde după preparate sofisticate sau rețete complicate. Vedeta are un favorit clar și nici măcar nu încearcă să își ascundă pasiunea. Cartofii prăjiți sunt marea ei slăbiciune, iar cantitatea pe care ar putea să o consume pare să îi surprindă chiar și pe cei apropiați.

Cea mai mare slăbiciune a Iuliei Albu

„Nimeni nu poate să înțeleagă cum pot să mănânc atât de mulți cartofi prăjiți. Aș mânca toți cartofii prăjiți din lume. Sincer”, a dezvăluit Iulia Albu.

Și, dacă ar fi după ea, probabil că acest preparat ar putea apărea mult mai des în meniu. Numai că există o limitare pe care vedeta spune că trebuie să o respecte: își rezervă această plăcere pentru o singură zi din săptămână. Iar când vine duminica, profită din plin de moment!

„Și tragedia este că nu pot face asta decât o dată pe săptămână, de aceea profit din plin de fiecare zi de duminică”, a completat concurenta.

Practic, duminica este ziua în care cartofii prăjiți au prioritate, iar Iulia nu ratează ocazia de a se bucura de preparatul preferat. O declarație care arată că, dincolo de imaginea atent construită și de aparițiile sale spectaculoase, vedeta are și plăceri culinare cât se poate de simple.

Ce se întâmplă însă când dă greș în bucătărie

Dar cum se descurcă Iulia atunci când trece de la pofta de mâncare la gătit? Ei bine, nici aici nu lipsesc momentele complicate. Întrebată dacă a provocat vreodată un dezastru culinar, vedeta a recunoscut că au existat mai multe episoade în care rezultatul nu a fost cel dorit. Are însă o regulă foarte clară: dacă nu îi place cum a ieșit un preparat, acesta nu ajunge pe masa celor din jur.

„Au fost multe dezastre culinare, dar nu le-am degustat. Ce nu îmi place cum iese, nu pun pe masă niciodată”, mărturisește Iulia Albu, în exclusivitate.

Cu alte cuvinte, nu orice experiment culinar are parte de o a doua șansă. Dacă rezultatul nu o convinge, preparatul este eliminat din start, fără să mai ajungă la degustare. O strategie care s-ar putea dovedi interesantă într-o competiție în care fiecare farfurie trebuie să treacă testul unor jurați extrem de exigenți.

Iulia Albu se pregătește să intre în bucătăria MasterChef Celebrity, noul sezon care va fi difuzat în curând la PRO TV și pe VOYO. După 13 ani de la prima ediție dedicată vedetelor, formatul revine cu o formulă specială: concurenții vor găti alături de persoane apropiate, fie că sunt parteneri de viață, membri ai familiei sau prieteni.

Vedeta va face echipă cu Mike, iar cei doi vor trebui să demonstreze că pot face față împreună presiunii probelor și provocărilor culinare. În fața lor se vor afla chefii Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, iar Gina Pistol va prezenta competiția.

Rămâne de văzut dacă Iulia va reuși să transforme pasiunea pentru cartofii prăjiți într-un atu culinar și, mai ales, dacă va găsi rețeta care să îi convingă pe cei trei chefi. Până atunci, un lucru e sigur: duminica rămâne rezervată cartofilor prăjiți, iar preparatele care nu îi ies așa cum își dorește nu au nicio șansă să ajungă pe masă!

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